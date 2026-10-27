Ngôi sao Việt kiều lọt top 10 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới

Ngày 27/10, lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra tại Nhà hát London Palladium (Anh). Đáng chú ý, tiền vệ Ibrahim Maza của Bayer Leverkusen góp mặt trong danh sách 10 cái tên được đề cử ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thế giới.

Tiền vệ Ibrahim Maza xếp thứ 9 trong cuộc đua Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm.

Theo kết quả được ban tổ chức công bố, Maza đứng thứ 9 ở hạng mục này. Danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thế giới thuộc về Lamine Yamal của Barcelona, trong khi Pau Cubarsi và Warren Zaire-Emery lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ mang dòng máu Việt Nam được đề cử tại lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Maza đã được đưa vào danh sách rút gọn gồm 10 ứng viên cho hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thế giới sau những màn trình diễn nổi bật ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Ibrahim Maza sinh năm 2005 tại Berlin (Đức), có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh lớn lên tại Đức nhưng vẫn duy trì mối liên hệ với quê hương của cả cha và mẹ. Dù tiếng Đức là ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong gia đình, nhưng Maza cũng tiếp xúc với tiếng Việt và tiếng Ả Rập trong quá trình trưởng thành. Với nguồn gốc gia đình đặc biệt, Maza từng có khả năng lựa chọn đại diện cho nhiều đội tuyển quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2005 cuối cùng quyết định khoác áo đội tuyển Algeria, thay vì theo đuổi cơ hội thi đấu cho Việt Nam hoặc Đức. Trước khi đưa ra lựa chọn này, Maza từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ Đức trong giai đoạn 2022-2024. Đến cuối năm 2024, anh chuyển sang đại diện cho Algeria ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Theo tiền vệ này, quyết định chuyển sang khoác áo Algeria không hề dễ dàng bởi anh từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Đức và thi đấu ở các cấp độ trẻ. Dù vậy, Maza cũng có tình cảm đặc biệt với bóng đá Algeria. Khi còn nhỏ, anh thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển này và thần tượng tiền vệ Riyad Mahrez.

Sau khi lựa chọn Algeria, cầu thủ mang dòng máu Việt Nam nhanh chóng có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu cùng những ngôi sao mà anh từng ngưỡng mộ. Ở Cúp bóng đá châu Phi 2025, Maza ghi 2 bàn thắng, góp phần giúp Algeria tiến vào vòng tứ kết. Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Algeria ghi bàn tại giải đấu.

Tiếp đó, tiền vệ 20 tuổi được triệu tập tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ. Tại giải đấu này, Maza đá chính cả 4 trận của Algeria, lần lượt trước Argentina, Jordan, Áo và Thụy Sĩ. Đội bóng Bắc Phi vượt qua vòng bảng nhưng dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ.

Ibrahim Maza đang có sự tiến bộ trong những năm trở lại đây.

Ở cấp câu lạc bộ, cầu thủ mang dòng máu Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Maza trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Hertha Berlin và có trận ra mắt Bundesliga vào năm 2023, khi mới 17 tuổi. Đến mùa hè 2025, anh chuyển sang Bayer Leverkusen và ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2030.

Theo thống kê của Bayer Leverkusen, tiền vệ sinh năm 2005 ra sân 44 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025-2026, ghi 5 bàn thắng và thực hiện 7 pha kiến tạo. Những màn trình diễn tích cực giúp Maza hai lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng tại Bundesliga, vào tháng 11/2025 và tháng 4/2026.

Khi mùa giải khép lại, anh còn được người hâm mộ bình chọn là Cầu thủ nam xuất sắc nhất Bayer Leverkusen mùa 2025-2026 với 39,1% số phiếu, vượt qua Alejandro Grimaldo và Patrik Schick. Phong độ ấn tượng tại Bayer Leverkusen và những đóng góp trong màu áo tuyển Algeria là cơ sở giúp Maza được France Football đưa vào danh sách đề cử giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thế giới.