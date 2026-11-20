U17 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng đẹp mắt vào lưới U17 Bỉ tại World Cup 2026. Phút 84, tiền vệ Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng bay thẳng vào lưới đối thủ, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và khiến các CĐV Việt Nam trên khán đài vỡ òa.

Từ góc sân, cầu thủ mang áo số 10 đưa bóng hướng về cột xa với quỹ đạo đầy bất ngờ. Bóng cuộn thẳng vào khung thành khiến các cầu thủ Bỉ không kịp phản ứng. Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc, tạo nên siêu phẩm trong thời điểm U17 Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

U17 Việt Nam có thêm một khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup 2026 khi Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc vào lưới U17 Bỉ.

Trước đó, U17 Việt Nam đã có bàn thắng lịch sử nhờ cú đánh gót của Lê Sỹ Bách. Tiền đạo trưởng thành từ PVF trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho bóng đá Việt Nam tại World Cup, sau những lần tham dự của U20 Việt Nam năm 2017 và đội tuyển nữ năm 2023 đều không thể ghi bàn. Tiền đạo Sỹ Bách cao 1,66 m, quê Hưng Yên, sở trường đá cánh phải và nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật. Anh từng ghi bàn vào lưới U17 Hàn Quốc, lập cú đúp trước Malaysia và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U17 quốc gia 2026.

Tiền vệ Nguyễn Lực cũng là một trong những cầu thủ đáng chú ý của U17 Việt Nam tại giải đấu. FIFA đánh giá tiền vệ của Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật tốt và khả năng chuyền bóng đa dạng. Anh từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á, góp dấu ấn trong hành trình của bóng đá trẻ Việt Nam.

Hai bàn thắng của tiền đạo Sỹ Bách và Nguyễn Lực mang đến những điểm nhấn đặc biệt cho U17 Việt Nam trước đối thủ châu Âu. Một bàn đến từ cú đánh gót cận thành, bàn còn lại là pha đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới. U17 Việt Nam đã có những khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup, với dấu ấn từ hai cầu thủ trẻ.