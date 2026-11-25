Đầu tiên, Sỹ Bách đã được hỏi về khoảnh khắc ngẫu hứng ở trận gặp U17 Bỉ, khi anh đánh gót ghi bàn từ quả phạt góc đầu trận. Đây là tình huống mà anh từng tập luyện nhiều lần nhưng chưa bao giờ thực hiện thành công trong một trận đấu chính thức trước đó.

Sỹ Bách nhớ lại: “Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó em đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và em đã cắt được ở cột gần, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn. Chúng em đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần, không ghi được bàn thắng nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, em cảm thấy rất hạnh phúc bởi mình đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup”.

Nếu như trận gặp U17 Bỉ ghi dấu những khoảnh khắc của các cá nhân (Sỹ Bách và Nguyễn Lực lập công từ 2 tình huống phạt góc) thì trận đấu với U17 New Zealand tôn vinh giá trị tinh thần tập thể của U17 Việt Nam. Đội đã 3 lần gỡ hòa sau khi bị dẫn bàn, với một pha sút phạt đẳng cấp của Nguyễn Lực và 2 tình huống phối hợp bóng sống bài bản.

Sỹ Bách và Nguyễn Lực là những nhân tố nổi bật nhất U17 Việt Nam tại VCK

Sỹ Bách nói về màn rượt đuổi với đối thủ châu Đại Dương: “Trận gặp U17 New Zealand rất khó khăn. Đội tuyển liên tục bị dẫn bàn trước nhưng chúng em đã không bỏ cuộc. Sự động viên của ban huấn luyện, cổ vũ gần xa của khán giả đã giúp chúng em nắm tay nhau để vượt qua và cả 3 lần đều gỡ hòa được”.

Theo cầu thủ sinh năm 2009, việc được đối đầu với những đội tuyển mạnh tại FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại cho các cầu thủ trẻ nhiều kinh nghiệm quý giá, không chỉ về chuyên môn mà còn cả trong cuộc sống. Đó là hành trang quan trọng giúp anh hoàn thiện bản thân, duy trì sự chăm chỉ và từng bước chinh phục những cấp độ cao hơn trong sự nghiệp.

Và một trong những cấp độ cao nhất chân sút này hướng tới là khoác áo đội tuyển quốc gia. Sỹ Bách bày tỏ: “Sau giải đấu này, em sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu thật tốt. Em nỗ lực để giữ được nhiệt huyết và mong được thi đấu ở V.League cũng như đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn hơn”.

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