'Ngôi sao trẻ triển vọng hàng đầu Nhật Bản' Terada Kokoro chia sẻ về ước mơ tương lai

Terada đã dành trọn một năm để tập luyện thể hình và thậm chí từng tham gia giải đấu "National High School Men's Physique Championships" (Giải vô địch thể hình nam dành cho học sinh trung học toàn quốc) vào tháng Tám năm nay.

Hiện đang là học sinh năm cuối trung học và sắp bước vào kỳ thi đại học, Terada đã tâm sự với Okamura Takashi (56 tuổi) thành viên nhóm hài Ninety-nine về tình hình học tập của mình. Khi Okamura nhận xét: "Nếu tập trung học hành thì chắc không còn thời gian tập tành nữa nhỉ?", Terada thú nhận: "Tình hình tệ lắm rồi ạ. Vì dành cả năm cho việc tập thể hình nên điểm số của tôi đã sụt giảm... rất, rất, rất, rất nhiều luôn".

Về dự định đại học, Terada chia sẻ: "Tôi có nghĩ đến việc học về kinh tế... Mục tiêu tương lai là xây dựng một cơ sở bảo tồn động vật". Nam diễn viên bày tỏ sự lo lắng: "Để quản lý cơ sở đó, tôi rất thích theo dõi các biến động kinh tế hay biểu đồ giá cả, nhưng vấn đề quan trọng là liệu tôi có đỗ đại học được hay không?".

Terada vốn đã quan tâm đến kinh tế từ trước: "Tôi thường xuyên thực hiện 'giao dịch thử nghiệm' (demo trading) qua các ứng dụng. Tôi vừa tập thể hình vừa phân tích xem tại sao lần này mình thua lỗ, hay tại sao giá lại tăng đến mức đó, rồi tính toán dựa trên xác suất. Nhưng mà, việc này đâu có giống với chuyện học hành ở trường đâu.Thật là nguy to rồi...!".

Okamura khuyên cậu nên tạm dừng tập luyện để chuyên tâm ôn thi: "Có thể khối lượng cơ bắp sẽ giảm đi đôi chút, nhưng đỗ đại học xong rồi thì tập lại cũng được mà...". Thế nhưng, Terada đáp lại: "Tôi cũng đang cố gắng dừng lại đấy chứ, nhưng đôi chân cứ tự động bước đến phòng tập...". Khi Akira Ishida (46 tuổi) từ nhóm NON STYLE gợi ý rằng "nếu xét theo kiểu loại trừ dần thì chỉ còn lại hai lựa chọn là làm diễn viên hoặc tham gia các chương trình tạp kỹ (variety show) mà thôi, chỉ có thể chọn một trong hai", Terada đã đáp lại: "Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc diễn xuất. Việc xây dựng các cơ sở dành cho động vật, chẳng hạn như các trung tâm cứu hộ, cần đến sự hỗ trợ từ truyền thông để mọi người biết đến sự tồn tại của những chú chó, chú mèo cần được bảo vệ này. Vì vậy, tôi thực sự muốn tiếp tục con đường diễn viên...". Nghe vậy, Ishida liền nói: "Vậy thì chỉ còn cách bỏ mảng chương trình tạp kỹ thôi nhỉ", khiến mọi người xung quanh bật cười.