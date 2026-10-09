Ngôi sao Tottenham Xavi Simons tận dụng thời gian dưỡng thương để theo học tại Harvard

Ngôi sao trẻ 23 tuổi Xavi Simons sẽ theo học Chương trình “Crossover Into Business” (tạm dịch: Chuyển tiếp sang Kinh doanh)tại Trường Kinh doanh Harvard trong thời gian điều trị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Simons gặp chấn thương hồi tháng 4, trong trận Tottenham thắng Wolves 1-0. Theo dự kiến, Simons sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 2 mới có thể trở lại sân cỏ.

Trong bối cảnh Tottenham trải qua giai đoạn khó khăn tại Premier League, tiền vệ người Hà Lan quyết định tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ.

Ngôi sao của Tottenham, Xavi Simons, sẽ theo học ngành kinh doanh tại Harvard. Ảnh: Getty Images – Getty

Trên LinkedIn, cựu cầu thủ Paris Saint-Germain chia sẻ niềm vui khi được Harvard chấp nhận vào chương trình học dành cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Đây là chương trình trực tuyến, tạo cơ hội để các vận động viên tìm hiểu kiến thức kinh doanh và học hỏi cùng các học viên MBA của Trường Kinh doanh Harvard.

“Tôi sẽ quay lại trường học. Trong thời gian hồi phục, tôi đã cố gắng tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất có thể”, Simons viết.

Anh nhấn mạnh bóng đá vẫn là trọng tâm trong sự nghiệp, nhưng bản thân cũng muốn tiếp tục học hỏi và hoàn thiện mình ở những lĩnh vực khác.

“Tôi luôn quan tâm đến nhiều thứ hơn là chỉ bóng đá. Tôi muốn hiểu rõ hơn về khía cạnh kinh doanh của môn thể thao này, học hỏi từ những người trong các ngành nghề khác nhau và không ngừng phát triển bản thân”, tiền vệ Tottenham cho biết.

Trong thời gian dưỡng thương, Simons đã có cơ hội đến cả bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ, gặp gỡ những người mới và tìm hiểu các phương thức làm việc khác nhau. Chuyến đi đến Boston, nơi anh tham quan Đại học Harvard, cũng góp phần thúc đẩy quyết định theo đuổi con đường học tập của cầu thủ này.

Simons hiện đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Nguồn: Getty Images – Getty

Simons đặc biệt nhắc đến Giáo sư Anita Elberse, người anh quen từ thời còn khoác áo Barcelona và sau đó gặp lại khi thi đấu cho Paris Saint-Germain. Hai người vẫn giữ liên lạc trong nhiều năm, khiến cơ hội trở lại Harvard lần này càng trở nên ý nghĩa đối với anh.

Dù hào hứng với hành trình học tập mới, tuyển thủ Hà Lan khẳng định mục tiêu quan trọng nhất vẫn là trở lại thi đấu.

“Trở lại sân cỏ vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đồng thời, tôi muốn tận dụng khoảng thời gian này để tiếp tục học hỏi và đầu tư vào bản thân ngoài lĩnh vực bóng đá”, Simons chia sẻ.

Xavi Simons đang lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Ảnh: Shutterstock Editorial

Việc được vào Harvard học, mở ra cơ hội để tiền vệ 23 tuổi mở rộng kiến thức kinh doanh ngay trong giai đoạn phải tạm xa sân cỏ. Với Simons, đây không chỉ là cách tận dụng thời gian hồi phục mà còn là bước chuẩn bị cho tương lai bên ngoài bóng đá chuyên nghiệp.