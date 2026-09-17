Ngôi sao quần vợt số 1 thế giới từng từ chối 15 trường đại học

Tuần trước, Elena Rybakina (sinh năm 1999) đánh bại đương kim vô địch Aryna Sabalenka trong trận chung kết đơn nữ US Open, qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp. Chiến thắng cũng giúp tay vợt sinh ra tại Moscow (Nga) vươn lên vị trí số 1 thế giới. Nhưng một thập kỷ trước, Rybakina không chắc mình có thể đi đến đâu với quần vợt, theo Business Insider.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô phải đưa ra quyết định về việc vào đại học hoặc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần vợt. “Tôi học xong và phải quyết định xem có nên vào đại học hay không”, Rybakina chia sẻ với Women’s Tennis Association (WTA) năm 2020. Cha cô muốn con gái tiếp tục học đại học vì lo lắng cho tương lai. Gia đình khi đó gặp khó khăn về tài chính, trong khi quần vợt chuyên nghiệp luôn đi kèm nguy cơ chấn thương.

“Cha muốn tôi vào đại học vì lo lắng. Ông ấy nhìn thấy kết quả, nhưng tài chính của chúng tôi khá khó khăn. Không dễ dàng”, Rybakina nói. Cha cô cũng cho rằng con gái có thể nhận được một nền giáo dục tốt hơn nếu học ở nước ngoài. Rybakina khi đó nhận được khoảng 15 lời mời từ các trường đại học ở Mỹ. Nhưng cô không cân nhắc chúng. Tay vợt cuối cùng chọn quần vợt chuyên nghiệp thay vì sự an toàn của một tấm bằng đại học. Quyết định này đưa cô đến với 14 danh hiệu đơn tại 10 quốc gia, trong đó có 3 chức vô địch Grand Slam.

Sau khi quyết định bỏ qua đại học, Rybakina tiếp tục đưa ra một lựa chọn quan trọng khác. Trước năm 2018, cô thi đấu cho Nga. Năm 19 tuổi, Rybakina chuyển liên đoàn sang Kazakhstan và thay đổi quốc tịch. Quốc gia Trung Á này cung cấp nguồn tài chính và sự hỗ trợ để cô phát triển sự nghiệp. Trong nhiều năm sau đó, Rybakina từng bước tiến lên qua ITF Circuit và các vòng loại WTA. Năm 2019, cô kết thúc mùa giải ở vị trí số 36 thế giới, lần đầu lọt Top 100. Cùng năm, cô giành danh hiệu WTA đầu tiên tại Bucharest.

Chỉ một năm sau khi bắt đầu tập luyện với huấn luyện viên riêng, Rybakina tiếp tục tạo bước đột phá ở WTA Tour. Năm 2020, cô góp mặt ở 5 trận chung kết WTA, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác trong năm đó. Năm 2022, Rybakina giành Grand Slam đầu tiên tại Wimbledon. Một năm sau, cô vào chung kết Australian Open 2023. Sự nghiệp của tay vợt người Kazakhstan từ đó tăng tốc, kéo theo thu nhập ngày càng lớn.

Năm 2025, cô khép lại mùa giải bằng chức vô địch WTA Finals với thành tích bất bại. Chiến thắng mang về 5,235 triệu USD tiền thưởng - mức thưởng lớn nhất lịch sử thể thao nữ tại thời điểm đó. Đến lúc này, Rybakina sở hữu nhiều danh hiệu cùng hàng loạt hợp đồng tài trợ với các thương hiệu như Nike, Adidas và Red Bull.

Năm 2026 trở thành mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp Rybakina. Đầu năm, cô giành Grand Slam thứ 2 khi vô địch Australian Open. Một tuần trước, sau chiến thắng tại US Open, Rybakina vượt qua Sabalenka để chiếm vị trí số 1 thế giới. Tay vợt Belarus trước đó giữ vị trí này gần 2 năm. Theo Forbes, Rybakina hiện là tay vợt có thu nhập cao thứ 10 thế giới, với 11,4 triệu USD từ thi đấu và 6 triệu USD ngoài sân.

Riêng chức vô địch đơn nữ US Open mang về cho cô thêm 5,5 triệu USD tiền thưởng. Cô cho biết từng gặp một số vấn đề về chấn thương, nhưng đều đã vượt qua. Cuối năm nay, tay vợt 27 tuổi dự kiến tiếp tục tham dự WTA Finals để bảo vệ chức vô địch. Sau một mùa giải có 2 danh hiệu Grand Slam, khoản tiền thưởng kỷ lục và vị trí số 1 thế giới, Rybakina trải qua giai đoạn thành công nhất sự nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2022, Rybakina nói rằng chủ yếu muốn dành thời gian cho gia đình và bạn bè khi nghỉ ngơi. Việc di chuyển liên tục khiến cô nhớ những người thân thiết. Ngoài quần vợt, cuộc sống của Rybakina không có gì đặc biệt. Điều này phù hợp với hình ảnh khá kín tiếng của Rybakina. Sau chức vô địch Wimbledon 2022, cô thừa nhận không thoải mái với sự chú ý của truyền thông và ngại đứng trước đám đông. Tay ​​vợt hiện sở hữu hơn 1,2 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân Instagram, chủ yếu chia sẻ về sự nghiệp thể thao.

Linh Vũ