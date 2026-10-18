Ngôi sao phim The Hunger Games nói về 'mặt tối' của Hollywood

Theo Page Six, mới đây, nữ diễn viên Leven Rambin đã đăng tải một đoạn video trên TikTok, trải lòng về những khó khăn trong quá trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood. Trong video được ghi lại khi đang nằm trên giường, nữ diễn viên 36 tuổi không giấu được cảm xúc khi nhắc đến giấc mơ từng ấp ủ từ thời thơ ấu.

"Tôi thực sự có một nỗi buồn rất sâu sắc. Giấc mơ mà tôi từng có khi còn là một cô bé, có lẽ tôi đã trưởng thành và không còn phù hợp với nó nữa, hoặc mọi thứ không diễn ra như mong muốn, hoặc giấc mơ ấy đang dần phai nhạt", Leven Rambin chia sẻ.

Leven Rambin đã trải lòng về những khó khăn trong quá trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood.

Nữ diễn viên thừa nhận đằng sau những lời nói có phần châm biếm hay thái độ bực bội là sự tiếc nuối đối với con đường sự nghiệp không đạt được như kỳ vọng. "Tất cả sự cáu kỉnh và thất vọng ấy thực chất đang che giấu một nỗi đau sâu sắc, bởi mọi thứ ở thời điểm hiện tại không giống như những gì tôi từng hình dung", cô bày tỏ.

Leven Rambin được khán giả biết đến qua vai Glimmer trong phần phim đầu tiên của The Hunger Games, ra mắt năm 2012. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.

Tuy nhiên, dù sở hữu danh sách tác phẩm đáng kể, nữ diễn viên vẫn cảm thấy bản thân chưa thực sự được công nhận hoặc có được những cơ hội như mong muốn. "Có những thời điểm, bạn phải đánh giá lại cuộc đời mình và sẵn sàng buông bỏ một số điều. Đối diện với chuyện đó thực sự rất khó khăn và đáng sợ", Leven Rambin nói.

Cô thừa nhận bản thân thà chấp nhận nỗi buồn vì sự nghiệp không diễn ra như dự định, còn hơn tiếp tục sống trong cảm giác không được trân trọng, không được lựa chọn và luôn lo sợ về tương lai.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả đã để lại bình luận động viên, bày tỏ sự đồng cảm với áp lực mà nữ diễn viên đang trải qua.

Leven Rambin được khán giả biết đến qua vai Glimmer trong phần phim đầu tiên của The Hunger Games.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Leven Rambin không nên tự nhận mình thất bại, bởi cô đã góp mặt trong nhiều dự án lớn, trong khi không ít diễn viên khác vẫn phải làm thêm công việc phục vụ để chờ đợi cơ hội.

Trước bình luận này, nữ diễn viên phản hồi: "Tôi tôn trọng quan điểm đó. Nhưng đối với tôi, đây là một thất bại vì mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch mà tôi đã đặt ra".

Dù vậy, trong cuộc trò chuyện với Just Jared, Leven Rambin làm rõ rằng cô chưa chính thức quyết định từ bỏ nghề diễn. "Tôi nghĩ mọi người đang chứng kiến cuộc khủng hoảng hiện sinh ở tuổi ngoài 30 của tôi theo thời gian thực", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Cô giải thích rằng cách nói chuyện châm biếm đôi khi khiến người nghe khó phân biệt giữa lời đùa và cảm xúc thật. "Nhưng không, tôi chưa bỏ diễn xuất. Ít nhất là hôm nay chưa. Tuần sau hãy hỏi lại tôi nhé", Leven Rambin nói thêm.

Ngoài The Hunger Games, nữ diễn viên từng xuất hiện trong các tác phẩm như Percy Jackson: Sea of Monsters, Grey's Anatomy, True Detective, One Tree Hill và Fire Country. Trước đó, vào tháng 7, Leven Rambin thông báo rời khỏi loạt phim Fire Country sau mùa thứ tư để tập trung vào kế hoạch xây dựng gia đình.

Cũng trong thời gian này, cô tiết lộ từng suýt mất mạng khi một bác sĩ phẫu thuật vô tình làm tổn thương động mạch chủ trong quá trình thực hiện thủ thuật nội soi liên quan đến bệnh lạc nội mạc tử cung và khả năng sinh sản. Sự cố nghiêm trọng khiến nữ diễn viên phải trải qua quá trình hồi phục kéo dài.

Leven Rambin làm rõ rằng cô chưa chính thức quyết định từ bỏ nghề diễn.

Leven Rambin kết hôn với nhiếp ảnh gia Dawson Smith vào tháng 7/2025. Sau những biến cố về sức khỏe và sự nghiệp, cô đang dành thời gian nhìn nhận lại những ưu tiên trong cuộc sống.

Những trải lòng của Leven Rambin phần nào cho thấy "mặt tối" phía sau ánh hào quang Hollywood, ngay cả những diễn viên từng góp mặt trong các thương hiệu phim nổi tiếng vẫn có thể đối diện với cảm giác bất an, áp lực và thất vọng khi sự nghiệp không phát triển như mong đợi.