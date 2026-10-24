Ngôi sao Mexico Edson Alvarez bị tố bán giấy chứng nhận Covid-19 giả

Theo tờ El Financiero của Mexico, Edson Alvarez, 28 tuổi, cùng bố vợ cũ Jonathan Toache Bedolla và một bác sĩ bị cáo buộc tham gia đường dây bán giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19 giả trong thời kỳ đại dịch. Mỗi giấy chứng nhận được cho là có giá lên tới 370 bảng Anh.

Người đưa ra cáo buộc là nhà sản xuất phim Juan Jose Lopez Ordonez, cũng chính là người từng tố Alvarez biết về một âm mưu bắt cóc ông tại Thành phố Mexico vào năm 2024.

Trước đó, Ordonez nói với tạp chí TV Notas rằng ông từng bị Jonathan Toache Bedolla, bố vợ cũ của Alvarez, khống chế bằng súng. Tuy nhiên, ông không cáo buộc tiền vệ West Ham trực tiếp tham gia vụ việc mà cho rằng cầu thủ này biết về âm mưu bắt cóc.

Edson Alvarez bị cáo buộc bán giấy chứng nhận Covid giả. Ảnh: Getty

Alvarez sau đó đăng tải một tuyên bố dài trên mạng xã hội, khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan và bác bỏ những cáo buộc nhằm vào mình.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Ordonez tiếp tục tuyên bố đã tận mắt chứng kiến hoạt động làm giả giấy chứng nhận Covid-19. Ông thừa nhận việc công khai thông tin có thể khiến bản thân phải đối mặt với những hậu quả pháp lý.

"Gánh nặng đạo đức rất lớn và giờ tôi đang phải đối mặt với hậu quả. Nếu tôi phải chịu trách nhiệm, các nhà chức trách sẽ quyết định điều đó, nhưng tôi không thể che giấu chuyện này thêm nữa", Ordonez nói.

Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi xuất hiện thông tin về danh sách những người nổi tiếng Mexico được cho là đã nhận giấy chứng nhận giả, trong đó có nữ diễn viên Yolanda Andrade và nhạc sĩ Jay de la Cueva. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ dừng ở mức cáo buộc và chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Alvarez đã tham dự World Cup cùng đội tuyển Mexico vào mùa hè vừa qua. Nguồn ảnh: Getty

Về sự nghiệp, Alvarez gia nhập West Ham từ Ajax vào năm 2023 với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng. Sau hai mùa giải thi đấu tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Mexico được cho Fenerbahce mượn ở mùa giải trước và trở lại West Ham ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, sau khi trở lại West Ham, Alvarez chưa tìm được vị trí trong đội hình. Anh mới ra sân một lần ở mùa giải này, trong chiến thắng 3-1 trước Portsmouth tại Cúp Liên đoàn ngày 8/8. Dù vẫn tập luyện cùng đội một, tiền vệ 28 tuổi chưa được đăng ký thi đấu trở lại.

Trong khi đó, West Ham chuẩn bị tiếp đón Southampton tại sân London ở vòng đấu tiếp theo của Championship. Những cáo buộc liên quan đến Alvarez hiện vẫn chưa được chứng minh và chưa có kết luận chính thức về trách nhiệm của cầu thủ này.