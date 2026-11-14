'Ngôi sao Marvel' Mark Ruffalo góp giọng trong 'bom tấn' hoạt hình mới từ Disney và Pixar

Sau nhiều năm bôn ba khắp những con kênh chằng chịt của thành phố Venice đầy huyền bí, chú mèo Nero bắt đầu tự hỏi, liệu mình đã sống trọn vẹn những kiếp đời đã qua hay chưa.

Mang món nợ với Rocco, là ông trùm thế giới ngầm của loài mèo tại địa phương, Nero rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan và buộc phải kết giao một tình bạn đầy bất ngờ với Maja. Đây vốn là một nghệ sĩ đường phố bản địa.

Khi kiếp sống cuối cùng đang bị đe dọa và sự giúp đỡ từ Maja, Nero có thể sẽ khám phá ra mục đích sống thực sự của mình nếu thành phố Venice không đánh gục cậu trước.

Bên cạnh dàn diễn viên lồng tiếng đã được công bố trước đó, gồm: Mark Ruffalo, Laurence Fishburne, Enrico Casarosa, cùng "dàn sao" lồng tiếng đầy tài năng, Gatto còn gây ấn tượng mạnh với phần nhạc nền được soạn bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Dario Marianelli, cùng sự góp mặt của nghệ sĩ vĩ cầm danh tiếng Barbora Botošová.

Đặc biệt, Loving Dory là phim hoạt hình ngắn mới của Disney và Pixar lấy bối cảnh từ thế giới của Finding Nemo, sẽ được trình chiếu tại rạp ngay trước suất chiếu của Gatto.

Câu chuyện Loving Dory xoay quanh cô cá đuôi gai xanh đãng trí, khi cô bất ngờ rơi vào một cuộc chạm trán định mệnh dở khóc dở cười. Phim do Lou Hamou-Lhadj biên kịch kiêm đạo diễn, Mary Alice Drumm sản xuất. Phim còn được sản xuất bởi hai nhà làm phim từng đoạt giải Oscar là Pete Docter và Andrew Stanton.