'Ngôi Sao Mai' trong làng bất động sản gọi tên Suzy

Vào ngày 22/10, TenAsia đưa tin Suzy gần đây đã ký hợp đồng mua một căn hộ tại "L'Arbre 27", một khu phức hợp nhà ở cao cấp đang được xây dựng ở Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul. Mặc dù loại hình căn hộ cụ thể và giá mua chính xác vẫn chưa được xác nhận, nhưng có suy đoán cho rằng thương vụ này có thể trị giá hàng chục tỷ won, xét đến việc mức giá chào bán cao nhất cho một căn hộ tại dự án này lên tới 40 tỷ won.

Trước thông tin trên, công ty quản lý của cô, Management SOOP, đã đưa ra phản hồi thận trọng: "Chúng tôi khó có thể xác nhận những chi tiết như vậy".

'L'arbre 27', một khu phức hợp nhà ở do Hyundai Engineering & Construction xây dựng, tọa lạc tại địa chỉ 90-20 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul. Dự án bao gồm hai tòa nhà với 5 tầng hầm và 7 tầng nổi, cung cấp tổng cộng 27 căn hộ. Khu nhà này nổi tiếng nhờ chú trọng vào sự riêng tư của cư dân và mang đến một không gian sống độc lập.

Dự án từng thu hút sự chú ý khi có thông tin cho biết, nhiều 'ngôi sao' nổi tiếng như Jang Keun-suk, Jisoo (nhóm BLACKPINK) và nhân vật truyền hình Seo Jang-hoon đã ký hợp đồng mua căn hộ tại đây.

Trong khi đó, Suzy, người từng ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Miss A, hiện đã chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất. Cô sắp góp mặt trong một dự án mới là loạt phim Portraits of Delusion (tên tạm gọi) trên nền tảng Disney+.