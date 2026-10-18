'Ngôi sao lạc lối Bukang-i' xuất hiện trên 'bầu trời quốc tế'

Một con cá mập có biệt danh là "Bukang-i", vốn đã quanh quẩn tại khu vực đường thủy ở Cảng Bắc (North Port) của Busan suốt một tháng qua, vừa xuất hiện trên tờ The New York Times (NYT).

Trong bài viết có tiêu đề "Một con cá mập lạc lối trở thành ngôi sao tại Hàn Quốc" (A Lost Shark Becomes a Celebrity in South Korea), tờ NYT đưa tin: "Ngôi sao nóng nhất tại Hàn Quốc mùa này không phải là một ca sĩ K-pop, một diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc, hay một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp mà là một con cá mập đen dài 3m".

Bầu không khí tại hiện trường cũng được mô tả một cách chi tiết. Tờ báo thuật lại cảnh hàng trăm người, sau nhiều giờ chờ đợi, đã đồng loạt ồ lên kinh ngạc và ùa về phía trước, ngay khi vây cá mập nhô lên khỏi mặt nước, một khoảnh khắc chỉ kéo dài vẻn vẹn năm giây. Một cư dân địa phương ngoài sáu mươi tuổi, người vẫn thường đi dạo trong công viên mỗi ngày, chia sẻ với tờ NYT: "Giờ nó chẳng khác nào một con thú cưng vậy. Mỗi khi đêm xuống, tôi lại thấy lo lắng không biết nó có ổn không, liệu nó có tìm được đường trở về nhà an toàn hay không".

Theo thông tin từ chính quyền thành phố Busan và các cơ quan chức năng liên quan vào ngày 18/10, Bukang-i vẫn đang ở trong tuyến đường thủy của công viên ven biển này. Nó đã lưu lại đó suốt một tháng kể từ lần đầu tiên được phát hiện và sức khoẻ tốt, không vấn đề gì. Giới chức trách hy vọng rằng, khi mùa Thu đến và nhiệt độ nước trong kênh nhân tạo giảm xuống, con cá mập sẽ tự nhiên bơi ra vùng biển có nhiệt độ ấm áp hơn. Gần đây, nhiệt độ nước trong kênh được ghi nhận ở mức khoảng 22°C. Các chuyên gia tin rằng, nếu nhiệt độ giảm xuống khoảng 18°C, con cá mập sẽ khó có thể tiếp tục ở lại đó. Khi con cá mập vẫn tiếp tục lưu lại đây, công viên ven sông đã thu hút một lượng lớn khách tham quan. Kể từ khi con cá mập được phát hiện lần đầu tiên, tổng số lượt khách đến thăm công viên đã vượt mốc 1,5 triệu người.

Vấn đề nằm ở yếu tố thời gian. Tờ NYT lưu ý rằng, loài cá mập này, một loài được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu là loài di cư; chúng thường thay đổi môi trường sống theo mùa và phát triển tốt nhất ở các vùng nước từ ôn đới đến nhiệt đới. Kim Hyun Woo, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia, chia sẻ với tờ NYT rằng, ngoại trừ những vết trầy xước do va chạm vào các bức tường, con cá mập trông vẫn khỏe mạnh nhưng lại từ chối ăn. Ông bày tỏ lo ngại rằng, "đến cuối tháng Mười Một, nhiệt độ nước sẽ giảm xuống mức quá thấp, khiến nó không thể sống sót". Ông cũng cho rằng, có khả năng con cá mập đã bị mắc kẹt sau khi mất phương hướng do ảnh hưởng từ tiếng ồn và ánh sáng của các tàu thuyền gần đó.

Trong phần bình luận của bài viết, một nhà báo tên là Jin thừa nhận, khi lần đầu nhìn thấy đoạn phim về con cá mập, ông đã tưởng đó là sản phẩm giả, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Ông giải thích về sự quan tâm đặc biệt của công chúng bằng cách chỉ ra rằng, đối với con người hiện đại, những người vốn sống giữa các công trình bê tông và guồng quay của cuộc sống thường nhật, việc chạm trán một loài động vật hoang dã cỡ lớn giống như một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.