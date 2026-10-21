'Ngôi sao lạc lối' Bukang-i liệu có thể tìm được đường về nhà trong nỗ lực lần thứ ba này?

Các cơ quan chức năng đã phải can thiệp lần nữa do lo ngại ngày càng tăng rằng chú cá mập "Bukang-i" có thể sẽ chết. Những nỗ lực trước đó nhằm đưa nó ra ngoài đều không thành công, trong khi việc phát hiện các vết thương trên cơ thể nó, cùng với tình trạng nhiệt độ nước giảm xuống, đã khiến tình hình trở nên cấp bách hơn.

Vào ngày 21/10, chính quyền thành phố Busan, Bộ Đại dương và Thủy sản cùng các cơ quan hữu quan đã triển khai chiến dịch thứ ba nhằm dẫn dụ "Bukang-i" rời khỏi tuyến đường thủy nhân tạo tại công viên ven biển cảng phía Bắc (North Port) để trở về đại dương. Phương pháp này bao gồm việc gắn một tấm lưới lớn vào một chiếc phao nổi — một nền tảng di động phục vụ các hoạt động trên mặt nước rồi di chuyển nó từ phía trong tuyến đường thủy hướng về phía cửa ra.

Chiếc phao nổi đóng vai trò là nền tảng làm việc, giúp đội ngũ duy trì vị trí và độ căng cần thiết cho tấm lưới. Chiến lược này được thiết kế để ngăn chặn "Bukang-i" bơi ngược qua lưới quay trở lại bên trong tuyến đường thủy, đồng thời sử dụng thêm các tấm lưới phụ tại những khu vực nước sâu hơn để bịt kín mọi khoảng hở có thể xảy ra.

Tám thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động để xử lý các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như trường hợp lưới bị mắc vào các chướng ngại vật dưới đáy kênh. Trong nỗ lực thứ hai vào ngày 2/10, chiến dịch đã phải tạm dừng khi tấm lưới bị vướng vào một chướng ngại vật dưới nước. Trong khi đó, "Bukang-i" đã bơi về phía biển khơi nhưng sau đó lại quay trở lại kênh.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát đáy kênh, lập bản đồ địa hình và xác định các chướng ngại vật tiềm ẩn bằng cách sử dụng thiết bị dò sonar dưới nước và thiết bị lặn không người lái. Các chuyên gia cũng có mặt tại hiện trường để theo dõi sự di chuyển và tình trạng sức khỏe của "Bukang-i", đồng thời điều chỉnh tốc độ của chiến dịch dẫn dụ tùy theo diễn biến thực tế. Cảnh sát và Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách tham quan bằng cách hạn chế quyền truy cập vào khu vực thực hiện chiến dịch và tăng cường tuần tra.

"Bukang-i" là chú cá mập vây đen có chiều dài khoảng 3m. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 18/9 tại một con kênh nhân tạo ở Công viên Bờ biển Cảng phía Bắc (North Port Waterfront Park). Các cơ quan chức năng đã thực hiện nỗ lực đầu tiên nhằm dẫn dụ "Bukang-i" trở về biển vào ngày 29/9, bằng cách sử dụng máy bơm nước để tạo dòng chảy, nhưng không thành công. Nỗ lực thứ hai vào ngày 2/10, với sự hỗ trợ của lưới, cũng không đạt được kết quả như mong đợi.

Ban đầu, các cơ quan chức năng đã chờ đợi để "Bukang-i" tự bơi ra biển, tuy nhiên, do chú cá mập vẫn quanh quẩn trong luồng nước, cộng với việc phát hiện các vết thương gần mõm và vây, cùng với nhiệt độ nước đang giảm dần nên đã xuất hiện những lo ngại về khả năng sức khỏe của nó bị suy giảm. Vì vậy, một nỗ lực thứ ba nhằm dẫn dụ "Bukang-i" ra ngoài đã được triển khai, với những cải tiến dựa trên kinh nghiệm rút ra từ các lần thực hiện trước đó.

Trong khi đó, số lượng du khách đổ về để tận mắt nhìn thấy "Bukang-i" đã đẩy tổng lượt khách đến Công viên Bờ sông Cảng Bắc (North Port Waterfront Park) vượt mốc 1,6 triệu người. Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo "Bukang-i" trở về đại dương an toàn, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch cho một đợt nỗ lực khác vào ngày 22/10, trong trường hợp chiến dịch hiện tại không thành công. Kế hoạch này sẽ cân nhắc kỹ lưỡng cả đặc điểm địa hình của luồng nước lẫn tình trạng thể chất của con cá mập.