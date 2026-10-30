Ngôi sao gốc Việt lọt top 50 cầu thủ xuất sắc thế giới

Mới đây, CIES Football Observatory (Thụy Sĩ) công bố bảng xếp hạng 50 cầu thủ có thành tích thi đấu tốt nhất trong 365 ngày gần nhất. Ảnh: Getty.

Tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza đứng thứ 49 với 83,7 điểm trên thang 100, đồng thời là cầu thủ duy nhất của Bayer Leverkusen góp mặt trong danh sách.

Tiền vệ mang dòng máu Việt có cùng mức điểm sau khi làm tròn với Gabriel Magalhães của Arsenal, nhưng xếp trên trung vệ người Brazil.

Maza cũng đứng sau một số ngôi sao nổi tiếng như Jude Bellingham, xếp thứ 39 với 84,4 điểm, Declan Rice ở vị trí 45 và Martin Ødegaard đứng thứ 46, cùng đạt 83,8 điểm. Ảnh: AP.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Lamine Yamal của Barcelona với 95,8 điểm. Michael Olise đứng thứ hai với 93,9 điểm, tiếp theo là Harry Kane với 90,5 điểm và Lionel Messi với 90,4 điểm. Ảnh: Ap-LaPresse.

Kylian Mbappe cùng Erling Haaland cũng góp mặt trong top 10. Ảnh: Getty Images.

Theo phương pháp đánh giá của CIES, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu thi đấu trong một năm gần nhất, với 3 nhóm tiêu chí chính gồm hiệu suất ở tám lĩnh vực chuyên môn, trình độ cạnh tranh của các trận đấu và kết quả thi đấu. Ảnh: FIFA/Getty Images.

Danh sách không bao gồm thủ môn và được hình thành từ mô hình phân tích dữ liệu chuyên môn, thay vì hình thức bình chọn như giải Quả bóng Vàng của France Football. Ảnh : EPA.

Vì vậy, thứ hạng phản ánh kết quả đánh giá theo hệ thống tiêu chí riêng của CIES, không đồng nghĩa với việc đây là bảng xếp hạng toàn diện về tài năng của mọi cầu thủ trên thế giới. Ảnh: Getty.