Ngôi sao của U17 Việt Nam được FIFA ca ngợi trước thềm World Cup 2026

Mới đây, FIFA đăng tải bài viết giới thiệu 4 đội tuyển tại bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026, gồm Mali, New Zealand, Bỉ và Việt Nam. Trong đó, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực được lựa chọn là cầu thủ đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam.

Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Theo đánh giá của FIFA, Nguyễn Lực sở hữu nền tảng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt, đồng thời có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng do HLV Cristiano Roland dẫn dắt. “Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội sở hữu kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của anh góp phần truyền cảm hứng, giúp U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026. Nguyễn Lực cũng là một trong những nhân tố nổi bật trong chức vô địch U17 Đông Nam Á, giải đấu mà anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất”, FIFA nhận xét.

Việc được FIFA lựa chọn là gương mặt tiêu biểu của U17 Việt Nam cho thấy những màn trình diễn của Nguyễn Lực đang nhận được sự chú ý trước thềm giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Chu Ngọc Nguyễn Lực sinh năm 2009 tại Nghệ An, hiện thuộc biên chế CLB Hà Nội. Cầu thủ 17 tuổi có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, nổi bật với khả năng xử lý bóng và tổ chức lối chơi.

Nguyễn Lực bắt đầu được đào tạo tại VST vào năm 2019, trước khi chuyển sang hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC năm 2022. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, tiền vệ sinh năm 2009 góp công vào hai chức vô địch U17 quốc gia liên tiếp vào các năm 2024 và 2025. Đáng chú ý, tại giải đấu năm 2025, Nguyễn Lực còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Sau những màn trình diễn nổi bật ở cấp độ trẻ, Nguyễn Lực tiếp tục có bước tiến trong sự nghiệp khi được trao cơ hội thi đấu tại V-League 2026-2027. Tháng 9/2026, tiền vệ người Nghệ An có trận ra mắt tại giải vô địch quốc gia trong cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An.

Không chỉ thể hiện tốt trong màu áo CLB, Nguyễn Lực còn là nhân tố quan trọng của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Tại vòng loại U17 châu Á 2026, anh ghi bàn trong hai chiến thắng trước Singapore và Quần đảo Bắc Mariana. Bên cạnh đó, tiền vệ này còn đóng góp một pha kiến tạo cho Sỹ Bách lập công trong trận gặp Singapore.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, nơi U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Trong trận đấu quan trọng với U17 UAE, tiền vệ của Hà Nội FC thực hiện cú sút phạt trực tiếp thành bàn, giúp U17 Việt Nam gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng này tạo động lực để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục thi đấu và hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời có vé tham dự World Cup.

Với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình U17 Việt Nam tại World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 New Zealand (ngày 23/11) và U17 Mali (ngày 26/11).