'Ngôi sao' của phim 'Giày thủy tinh' Kim Hyun Joo tái xuất màn ảnh với vai người mẹ có tâm lý 'nặng đô'

Phim điện ảnh Thiên đường tăm tối có tựa tiếng Anh là Paradise lost. Câu chuyện phim xoay quanh bi kịch của một người mẹ mắc kẹt giữa người con trai được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và người con thật sự trở về sau chín năm mất tích. Tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Yeon Sang Ho, nhà làm phim đứng sau Train to Busan và Colony.

Từ vụ mất tích bí ẩn của một chiếc xe buýt chở trẻ em đến khu cắm trại, Ryu So Young (Kim Hyun Joo thủ vai) mất đi người con trai Sun Woo và phải sống cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai. Trong những năm tháng tiếp theo, cô tìm kiếm sự an ủi bằng cách kết nối với hình ảnh Sun Woo khi còn là một cậu bé 10 tuổi thông qua chương trình AI mang tên “Children of Paradise”. Được tái tạo từ những ký ức thân thương, phiên bản Sun Woo ảo trở thành chỗ dựa tinh thần giúp So Young tiếp tục cuộc sống sau mất mát.

Thế nhưng, chín năm sau, Sun Woo thật sự trở về, nay đã là một chàng trai trưởng thành. Cuộc đoàn tụ không mang đến niềm hạnh phúc mà So Young từng mong đợi. Người con trai bằng xương bằng thịt trước mắt cô mang diện mạo và tính cách hoàn toàn khác với đứa trẻ mà cô vẫn luôn ghi nhớ. Trong khi đó, phiên bản Sun Woo ảo vẫn giữ nguyên hình hài năm 10 tuổi, tiếp tục hiện diện với những cảm xúc thân thuộc và cần đến sự chăm sóc của mẹ.

Từ tình huống ấy, Thiên đường tăm tối đặt nhân vật So Young trước nghịch lý đầy ám ảnh. Khi ranh giới giữa ký ức và thực tại ngày càng trở nên mong manh, người mẹ phải đối diện với những giằng xé giữa tình yêu, mặc cảm và khát vọng níu giữ quá khứ, từng bước tiến sâu vào những góc tối trong chính tâm hồn mình.

“Thiên đường tăm tối là một câu chuyện đen tối hơn The ugly. Trong mạch sáng tác của tôi, phim khai thác câu chuyện ở phạm vi riêng tư và gần gũi nhất, không thông qua một biến cố khổng lồ mà bằng sự sụp đổ trong tâm lý của một cá nhân”, đạo diễn Yeon Sang Ho chia sẻ. Anh ví hành trình tâm lý của So Young như quá trình một người dần chìm sâu vào vũng lầy, từng bước tiến vào địa ngục trong chính tâm trí mình.

Lấy cảm hứng từ trường ca Paradise lost của nhà thơ John Milton, bộ phim còn gợi mở suy ngẫm về việc con người chỉ có thể xác lập bản sắc của mình khi rời khỏi một thế giới hoàn hảo để bước vào thực tại không hoàn hảo. Theo đạo diễn, chính quá trình thừa nhận những khiếm khuyết của bản thân mới là một phần thiết yếu để con người thực sự hiểu mình là ai.