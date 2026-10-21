'Ngôi sao' của 'Game of Thrones' gây tò mò khi đóng phim về nhân vật tuổi thơ Bambi theo phong cách kinh dị

Xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Bambi, a life in the woods (1923) của nhà văn Felix Salten và được biết đến rộng rãi qua bộ phim hoạt hình cùng tên do Disney phát hành năm 1942, Bambi vốn gắn liền với hình ảnh một chú nai hiền lành cùng câu chuyện trưởng thành giữa thiên nhiên hoang dã.

Tuy nhiên, trong Bambi: Lãnh địa săn mồi, nhân vật quen thuộc này được tái tưởng tượng theo một hướng hoàn toàn khác, khi chú nai từng là nạn nhân của những cuộc săn bắn nay trở thành mối đe dọa đối với chính con người.

Câu chuyện theo chân Xana (Roxanne McKee) và con trai Benji (Tom Mulheron) không may gặp tai nạn xe và bị mắc kẹt giữa một khu rừng hẻo lánh. Chuyến đi nhanh chóng trở thành cuộc chiến sinh tồn khi họ phát hiện mình đang bị một sinh vật nguy hiểm săn đuổi.

Trong khi những thợ săn tìm cách đối phó với con quái vật, Xana phải tìm mọi cách bảo vệ con trai và thoát khỏi khu rừng trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo. Từ một nhân vật từng phải chạy trốn những kẻ đi săn, Bambi giờ đây trở thành sinh vật khiến con người phải khiếp sợ.

Không chỉ gây tò mò bởi diện mạo mới của Bambi, phim còn đánh dấu lần đầu tiên một tác phẩm thuộc "The twisted childhood universe" chính thức được đưa lên màn ảnh rộng tại Việt Nam. Được phát triển bởi nhà làm phim Rhys Frake-Waterfield cùng hãng sản xuất Jagged Edge Productions, đây là "vũ trụ điện ảnh kinh dị" xây dựng trên ý tưởng biến những nhân vật văn học và cổ tích quen thuộc thành các hình tượng đen tối, tàn bạo, đối lập với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Vũ trụ này bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi Winnie-the-Pooh: Blood and honey ra mắt năm 2023. Bộ phim gây tranh luận khi biến chú gấu Pooh cùng người bạn Piglet thành những kẻ sát nhân, thay cho hình tượng đáng yêu vốn gắn liền với tuổi thơ.

Dù được thực hiện với kinh phí khiêm tốn, tác phẩm đạt doanh thu phòng vé vượt xa ngân sách sản xuất, tạo tiền đề để các nhà làm phim tiếp tục phát triển thương hiệu theo mô hình vũ trụ điện ảnh kinh dị. Đứng sau Bambi: Lãnh địa săn mồi là đạo diễn Dan Allen, từng thực hiện các tác phẩm kinh dị như Unhinged (2017), Mummy reborn và It came from below (2021).

Đảm nhận vai nữ chính Xana là Roxanne McKee, gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế qua vai Doreah trong loạt phim đình đám Game of Thrones. Nữ diễn viên người Anh còn được biết đến với các tác phẩm Hollyoaks, Dominion và The legend of Hercules.