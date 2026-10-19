Ngôi sao bóng bầu dục đột tử trong phòng kín: Hé lộ sự trùng hợp rùng rợn sau 10 năm

Ngày 16/10 (giờ địa phương), thi thể của Hyron Andrews được tìm thấy trong một phòng tắm khóa kín từ bên trong, nhưng đến ngày 17/10 sự việc mới được truyền thông đăng tải rộng rãi. Andrews, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Lions (Nam Phi), được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở tại khu spa của khách sạn Atalante ở Sainte-Marie-de-Ré (Pháp).

Thời điểm này, đội bóng của anh đang lưu trú trên đảo Île de Ré để chuẩn bị cho trận đấu gặp La Rochelle tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu và Nam Phi (Champions Cup).

Theo đài RTL, nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 10h15 sáng. Lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt nhưng không thể hồi sức thành công.

Công tố viên La Rochelle, ông Arnaud Laraize, cho biết Andrews đã trải qua một buổi xông hơi ướt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ khoảng một giờ trước khi được phát hiện. Những người xung quanh khẳng định anh hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường nào trong những ngày trước đó.

Hiện cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra và dự kiến khám nghiệm tử thi.

Ca tử vong của Hyron Andrews gây sốc làng thể thao. Ảnh: REUTERS

Dù thi thể không có dấu vết bạo lực, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết vẫn chưa được nhà chức trách công bố, trong khi Liên đoàn Bóng bầu dục Nam Phi chỉ đưa ra thông báo chung chung rằng Andrews qua đời sau một tai nạn. Sự ra đi của cầu thủ từng có nhiều năm cống hiến cho Sharks và Sale Sharks đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người vợ cùng hai con trai nhỏ.

Bi kịch của Hyron Andrews ngay lập tức làm giới mộ điệu liên tưởng đến cái chết của một tên tuổi bóng bầu dục khác là Anthony Foley, xảy ra vào đúng ngày 16/10/2016.

Mười năm trước, ông Foley (42 tuổi), huấn luyện viên trưởng đội Munster (Ireland), cũng qua đời đột ngột trong một khách sạn ở ngoại ô Paris khi cùng đội bóng đến Pháp thi đấu tại Champions Cup.

Sáng hôm đó, sau một thời gian dài không thấy ông xuống ăn sáng, một cầu thủ và nhân viên khách sạn đã phát hiện ông tử vong trong phòng. Kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy ông Foley bị phù phổi cấp do rối loạn nhịp tim.

Sự việc càng trở nên kỳ lạ khi có sự xuất hiện của một nhân vật điểm xuyết trong cả hai câu chuyện: Ronan O’Gara. Cách đây 10 năm, ông O'Gara từng là đồng đội của Foley tại tuyển Ireland và khi đó đang dẫn dắt Racing 92 - chính là đối thủ mà Munster của Foley chuẩn bị chạm trán.

Trong vụ việc hiện tại của Andrews, ông O'Gara lại tiếp tục đóng vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội bóng La Rochelle, đối thủ sắp sửa đối đầu với câu lạc bộ Lions. Hàng loạt chi tiết trùng khớp từ ngày tháng, quốc gia thi đấu, giải đấu cho đến nhân vật liên đới khiến truyền thông phương Tây không khỏi bàng hoàng, dù chưa đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về sự trùng hợp lạ kỳ này.