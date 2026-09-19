Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Donald Trump được bán với giá 2 triệu USD

Hình ảnh ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Trump năm 2017

Tổng thống Trump đã sống tại căn biệt thự kiểu Tudor ở quận Queens, New York này cho đến năm 4 tuổi.

Cha ông, nhà phát triển bất động sản Fred Trump, đã xây dựng ngôi nhà tại khu phố giàu có Jamaica Estates vào năm 1940. Gia đình Trump đã không còn sở hữu nó trong nhiều năm.

Giá bán 1,93 triệu USD đã xuất hiện trên các trang web bất động sản tuần trước, sau khi người mua, danh tính chưa được tiết lộ, ký hợp đồng vào tháng 7 vừa qua.

Người bán là ông Tommy Lin, đã mua lại căn nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm này vào năm ngoái với giá 835.000 USD sau khi nó bị bỏ hoang và xuống cấp trong nhiều năm.

Ông Lin, một nhà phát triển bất động sản, đã chi 500.000 USD để sửa chữa, đại tu nội thất trong 8 tháng, lắp đặt thêm các tiện nghi bao gồm bếp kiểu dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, sàn gỗ xương cá và phòng tắm kiểu spa.

Ngôi nhà đã đổi chủ nhiều lần trong những năm gần đây, trong đó có thương vụ 2,14 triệu USD chỉ vài tháng sau khi ông Trump trở thành Tổng thống vào năm 2017.

Người mua khi đó là một pháp nhân có tên Trump Birth Home LLC và ngôi nhà từng được cho thuê ngắn hạn trên Airbnb, với các vật dụng như hình nộm bằng bìa cứng của ông Trump có kích thước người thật, các bản sao cuốn sách "The Art of the Deal" (Nghệ thuật đàm phán) và bìa tạp chí People có hình ông Trump được đóng khung.

Ngôi nhà được rao bán lại vào năm 2019 với giá chào 2,9 triệu USD, nhưng không bán được cho đến khi ông Lin mua.

Trong thời gian đó, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, do nước và nấm mốc rò rỉ từ một đường ống bị vỡ, và một đàn mèo hoang đã đến trú ngụ.

Tổng thống Trump đã làm giàu từ kinh doanh bất động sản. Ông cho xây tòa tháp mang tên mình Trump Tower ở Manhattan và sống ở đó trong nhiều thập kỷ trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị.

Theo AP