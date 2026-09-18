Ngôi nhà Romania - Việt Nam: Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước

Hiệp hội được thành lập theo sáng kiến của doanh nhân Iosif Armaș, cựu Hạ nghị sĩ Romania nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Romania.

Ông Iosif Armas, Chủ tịch CASA România - Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện.

Ban lãnh đạo Hiệp hội gồm: Các Chủ tịch danh dự là ông Gabriel Oprea (nguyên Quyền Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Bộ trưởng Nội vụ Romania) và ông Đặng Xuân Lộc (Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Romania); các Chủ tịch điều hành là ông Iosif Armaș và ông Đặng Quang Vinh. Ban Thư ký Hiệp hội gồm Luật sư Nicolae Trăistaru và bà Nguyễn Thị Thanh Nga (doanh nhân Việt Nam tại Romania).

Tham dự buổi lễ, ngoài các thành viên Ban lãnh đạo CASA România - Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng; ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (Việt Nam); ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch Tập đoàn CSP (Cộng hòa Czech); cùng đại diện một số doanh nghiệp Romania.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng chúc mừng Ban lãnh đạo và các thành viên sáng lập CASA România - Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Đại sứ đánh giá cao mục tiêu của Hiệp hội kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Hiệp hội kết nối với các đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng cùng Ban lãnh đạo CASA România - Việt Nam và các vị khách quý chụp ảnh lưu niệm.

Ông Gabriel Oprea nhấn mạnh Nhà nước Romania luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy với Việt Nam; tin tưởng CASA România - Việt Nam sẽ góp phần chuyển hóa nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai nước thành các dự án hợp tác cụ thể, tạo các cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai bên, qua đó xây dựng cầu nối kinh tế dựa trên sự tin cậy, đối thoại và hiệu quả.

Chia sẻ tình cảm gắn bó đặc biệt với Việt Nam (nhiều lần thăm Việt Nam), ông Iosif Armaș bày tỏ mong muốn CASA România - Việt Nam sẽ trở thành “ngôi nhà chung” kết nối doanh nghiệp, nguồn lực và các ý tưởng hợp tác của hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Romania ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Romania)