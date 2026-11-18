Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà gây chú ý bởi cách tổ chức mặt đứng nhiều lớp. Các khối kiến trúc mang đường nét vuông vức, kết hợp giữa những mảng tường trắng và hệ trần ốp gỗ màu nâu ấm. Xen giữa các hình khối là những bồn cây và ban công, giúp mặt tiền bớt đi cảm giác khô cứng thường thấy của các công trình đô thị.

Cây xanh được bố trí ở nhiều cao độ, từ các ban công đến khoảng thông tầng bên trong nhà. Việc đưa cây xanh vào những vị trí này tạo nên các khoảng chuyển tiếp giữa nội thất và môi trường bên ngoài, đồng thời mang đến những điểm nhìn gần gũi với thiên nhiên từ các không gian sinh hoạt.

Bên trong, ngôi nhà được thiết kế theo hướng đơn giản với bảng màu trung tính và nội thất gỗ chủ đạo. Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được bố trí liên thông, hạn chế sử dụng vách ngăn để giữ sự rộng rãi cho không gian chung. Cách tổ chức mặt bằng này cũng tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình có thể trò chuyện, tương tác ngay cả khi đang thực hiện những công việc khác nhau.

Cầu thang được thiết kế với các bậc gỗ kết hợp lan can kim loại thanh mảnh. Bên cạnh chức năng kết nối các tầng, cầu thang còn trở thành một chi tiết tạo điểm nhấn cho nội thất. Hệ tủ âm tường và kệ trang trí được bố trí gọn gàng, giảm bớt sự hiện diện của các món đồ lưu trữ trong không gian sinh hoạt.

Màu sắc và chất liệu nội thất được lựa chọn tương đồng với kiến trúc bên ngoài. Sắc trắng, nâu gỗ và màu xanh của cây cối xuất hiện đan xen, tạo nên sự thống nhất giữa các khu vực mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí.

Ngôi nhà cũng có những sắc thái khác nhau theo từng thời điểm trong ngày. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên làm nổi bật những khoảng mở và mảng xanh. Khi trời tối, hệ đèn ánh sáng vàng được sử dụng để làm nổi bật bề mặt gỗ và các lớp kiến trúc, tạo cảm giác ấm cúng cho không gian sinh hoạt.

Thông qua việc tận dụng ban công, bồn trồng cây và khoảng thông tầng, công trình cho thấy ngay cả trong điều kiện nhà phố, những khoảng xanh vẫn có thể được bố trí ở nhiều vị trí, trở thành một phần gần gũi của đời sống hằng ngày.