Ngôi nhà nhiều sách của gần 60 chú mèo

Thỉnh thoảng, khách đi bộ ngang qua số 63 Trúc Bạch, Hà Nội, sẽ đứng lại ngắm nghía, tò mò nhìn vào phía trong. Bên cửa sổ là một chú mèo đang ngồi liếm lông, hoặc nằm ngủ, hoặc lim dim nhìn ra phía hồ Trúc Bạch. Đây là O'Leoleo Coffee Books & Cats, cơ sở đầu tiên trong 3 cơ sở, là quán cafe sách và mèo, cũng là ngôi nhà của nhiều chú mèo.

Báo, Mít, Bò Sữa, Mohamed,... là tên mà chủ quán đặt cho các chú mèo, theo tính cách của từng đứa. Chú mèo nào là siêu quậy, thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc, được gọi là "Báo"; chú nào có bộ lông đen trắng gọi là "Bò Sữa". Cả 3 cơ sở của quán là nơi sinh sống của khoảng 60 chú mèo. Chúng bao gồm các bé được sinh sản tại quán và nhiều bé là mèo hoang được cứu, nhận nuôi.

Chủ quán, anh Bùi Hoàng Huy, cho biết tiệm cafe bắt nguồn từ đam mê truyện tranh từ thuở còn đi học. Từ thời còn học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), anh Huy thường xuyên "lê la" các tiệm truyện tranh đối diện cổng trường, mê mẩn đọc các bộ truyện như One Piece, Dragon Ball. Cảm thấy đọc truyện vẫn chưa đủ thỏa đam mê, anh Huy nuôi uớc mơ mở một tiệm sách của riêng mình. Sau này, anh Huy nuôi chú mèo đầu tiên tên là Oleo. Không gian quán cafe vừa là nơi duy trì niềm đam mê sách, vừa là cách để anh nhớ về chú mèo của mình.

Các chú mèo tại quán được chăm sóc kỹ lưỡng, không gian quán cũng được đảm bảo vệ sinh để không có mùi, phù hợp với cả khách yêu mèo lẫn khách phổ thông. Quán có không khí nhẹ nhàng, nên mèo tại quán cũng không quá nghịch ngợm. Khách có thể cho mèo ăn, như một cách để bắt đầu "làm quen" với người bạn này.

Ngay từ khi thiết kế, anh Huy đã chủ đích làm các kệ sách lớn chạm trần và lấp đầy bằng lượng sách phong phú. Sách ở quán một phần do anh mang từ nhà đến, một phần do khách quyên góp. Quán cũng thường tổ chức chương trình "Đổi sách lấy cây", giúp tiệm có thêm nguồn sách mới.

Theo anh Huy, những người thích đọc sách thường có tâm hồn bay bổng, yêu thiên nhiên, thích phiêu lưu và thích khám phá động vật. Chính vì sự đồng điệu tự nhiên đó, các bạn trẻ mê sách rất dễ dành tình cảm cho những chú mèo.

Mỗi chú mèo ở quán lại mang một câu chuyện riêng. Bé Mít là mèo được cứu từ lò mổ, lúc mới về, Mít trông xơ xác, nhưng qua thời gian chăm sóc đã trở nên xinh xắn, điềm tĩnh và có phần "quý phái". Trong khi đó, Bò Sữa lại là chú mèo gắn bó với quán ngay từ những ngày đầu, là "KOL" của quán, thường xuyên được xuất hiện trên mạng xã hội. Còn chú mèo không lông mang tên Mohamed lại thường chọn ngồi ở những vị trí rất cao, dáng vẻ trầm ngâm như một nhà triết học, quan sát toàn bộ không gian bên dưới.

Mèo ở quán thường gần gũi và quấn người. Theo anh Huy, điều quan trọng nhất là tạo cho mèo cảm giác an toàn và được chủ động, được tự do lựa chọn nghỉ ngơi hoặc tiếp xúc con người. Khi biết khách hàng xung quanh đều yêu thương mình, lại thi thoảng được thưởng đồ ăn, các bé mèo sẽ tự động chủ động tiến lại gần để giao lưu.

Ruchika là một khách hàng người Ấn Độ, đã tới Việt Nam nhiều lần, nhưng lần này, vừa đáp chuyến bay là Ruchika tới O'Leoleo ngay. Bản thân Ruchika cũng là người nuôi mèo, nên trong các chuyến công tác xa nhà, bạn thường tới các quán cafe mèo để nguôi ngoai nỗi nhớ. Ruchika cảm thấy thoải mái với không gian tại quán và dự định sẽ tiếp tục ghé lại quán trong thời gian ở Việt Nam.

Không gian kết hợp sách và mèo trở thành điểm đến yêu thích của nhiều gia đình. Nhiều phụ huynh đưa con tới đây để chỉ cho trẻ cách tương tác, yêu thương động vật và khơi gợi niềm yêu thích đọc sách. Với những gia đình ở phố không có điều kiện nuôi thú cưng, đây là môi trường giáo dục cách tương tác, chơi đùa cùng động vật cho các bé.

Khi thiết kế quán, anh Huy luôn chú trọng tạo ra cả khu vực mở lẫn các ngóc ngách, kệ cao kín đáo. Quán không ép buộc mèo phải chơi với khách; chú mèo nào thích chơi sẽ chủ động tới gần khách, còn chú mèo nào mệt hay thích yên tĩnh có thể tự chui vào các kệ sách hoặc góc riêng trên cao để nghỉ ngơi mà không bị ai làm phiền.

Khác với không khí xôn xao thường thấy ở các quán thú cưng, không gian ở đây giữ được sự yên tĩnh, nhẹ nhàng. Để làm được điều đó, quán có những quy định ứng xử với mèo, có kết nối trực tiếp với bác sĩ thú y để theo dõi sức khỏe định kỳ, tiêm phòng cho mèo và luôn đặt yếu tố vệ sinh không gian lên hàng đầu.