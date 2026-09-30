Ngôi nhà nghĩa tình của cựu chiến binh khó khăn tại phường Hoàng Mai

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Mai Nguyễn Văn Xuân trao kinh phí hỗ trợ cho cựu chiến binh Trần Văn Tiến. Ảnh: Trần Oanh.

"Bà Nguyễn Lệ Thanh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 17, phường Hoàng Mai, đồng thời cũng là một hội viên cựu chiến binh chia sẻ: Việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có nơi ở khang trang đã được triển khai trong nhiều năm, với sự chung tay của Quỹ người nghèo, các đoàn thể thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Với riêng trường hợp đồng chí Trần Văn Tiến, do đất ở chưa đứng tên, nên chúng tôi không áp dụng hỗ trợ được kinh phí theo Đề án số 03/ĐA-CCB của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội. Nhưng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Tiến, chúng tôi quyết tâm hỗ trợ bằng nguồn lực xã hội hoá. Lời kêu gọi của chúng tôi đã được ủng hộ, đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Văn Xuân sau khi trực tiếp xuống khảo sát đã ủng hộ 10 triệu đồng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Hùng Quân cũng ủng hộ 10 triệu đồng. Đó là sự khích lệ to lớn để Cấp uỷ Chi bộ chúng tôi và nhất là Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia. Và nguồn lực đó đã đủ để chúng tôi khởi công sửa chữa cải tạo ngôi nhà đồng chí Tiến. Lễ khởi công cũng được các Chi hội Cựu chiến binh 16, 18 và 19 cùng tham gia ủng hộ”.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hoàng Mai Nguyễn Thị Kim Thu đại diện trao hỗ trợ cho cựu chiến binh Trần VănTiến. Ảnh: Trần Oanh.

Cựu chiến binh Trần Văn Tiến năm nay đã ở tuổi 72. Sau khi xuất ngũ, ông làm lao động tự do, không có lương hưu, vợ mất. Cả gia đình 6 người sinh sống trong căn nhà 16m2 ẩm thấp, thường xuyên ngấm nước. Xúc động trước những nghĩa tình đồng đội, ông Trần Văn Tiến cảm động nói: “Căn nhà gia đình tôi đang ở dù đã nâng nền, nhưng mỗi lần trời mưa là nước tràn vào, phải bê đồ lên cao rất vất vả. Khi căn nhà được nâng cấp, gia đình yên tâm sinh sống mỗi khi trời mưa gió, đây thực sự là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi”.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố số 17 Trần Quốc Hương gửi tặng món quà nghĩa tình tới hội viên Trần Văn Tiến. Ảnh: Trần Oanh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Văn Xuân, người cũng trực tiếp tặng 10 triệu đồng hỗ trợ cựu chiến binh Trần Văn Tiến sửa chữa, cải tạo nhà, chia sẻ: “Chúng tôi là những cựu chiến binh, mang trong mình lời Thề thứ bảy: Hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau lúc đời thường cũng như khi ra trận. Các cựu chiến binh của Việt Nam nói chung và của phường Hoàng Mai nói riêng, những năm tháng tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc, về với đời thường gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi thấy rằng cần phải giúp đỡ để họ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xứng đáng với những cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công sửa chữa, cải tạo nhà cho gia đình ông Tiến. Ảnh: Trần Oanh.