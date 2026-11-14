Ngôi nhà mới cho hoàn cảnh khó khăn | Địa chỉ từ thiện | 14/11/2026
Một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để mỗi người có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhưng với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những người phụ nữ không chồng, không con, khi tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu, thì ước mơ về một mái nhà vững chãi, đôi khi vẫn là điều quá xa vời.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngoi-nha-moi-cho-hoan-canh-kho-khan-dia-chi-tu-thien-14-11-2026-246261114134956903.htm