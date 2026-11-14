Ngôi nhà mới cho hoàn cảnh khó khăn | Địa chỉ từ thiện | 14/11/2026

Sử dụng rượu, bia kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương gan mạn tính, từ gan nhiễm mỡ, viêm gan đến xơ gan và ung thư gan. Những nghiên cứu y khoa tại Đồng Tháp cho thấy, bệnh lý gan mật không chỉ gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh.