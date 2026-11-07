Ngôi nhà mơ ước cho giáo viên

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, gia đình thầy giáo Hoàng Văn Tiến (SN 1991) sẽ được dọn vào sống trong ngôi nhà mới khang trang tại tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà. Những ngày này, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên bục giảng, thầy Tiến lại tất bật với hàng chục công việc không tên để hoàn thiện tổ ấm, thế nhưng trên môi người giáo viên trẻ ấy vẫn luôn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

Thầy Tiến hiện đang công tác tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Đông Hà. Kết hôn từ năm 2018, hai vợ chồng thầy vẫn luôn ấp ủ ước mơ có một ngôi nhà kiên cố, khang trang của riêng mình để ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái.

Thế nhưng niềm mong mỏi đó suốt nhiều năm qua vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ. Đầu năm 2026, qua tìm hiểu thầy biết đến chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP. Với số tiền 550 triệu đồng được vay từ nguồn vốn ưu đãi, cộng với khoản tích lũy bấy lâu của hai vợ chồng, thầy Tiến đã tự tin khởi công xây dựng ngôi nhà khang trang cho cả gia đình.

Thầy Tiến chia sẻ: “Sự tiếp sức kịp thời của nguồn vốn vay ưu đãi từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đông Hà đã giúp gia đình tôi hiện thực hóa ước mơ có được mái ấm của riêng mình. Từ ngày biết sắp có nhà mới, các con tôi vui lắm, cứ ríu rít hỏi bố mẹ ngày chuyển nhà. Bản thân tôi cũng trút bỏ được gánh nặng bấy lâu để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp gieo chữ của mình”.

Thầy Hoàng Văn Tiến giới thiệu với cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Hà về ngôi nhà mới của mình - Ảnh: N.P

Cùng chung niềm vui khi được tiếp cận và vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP còn có gia đình cô Nguyễn Hà Phương (SN 1991), giáo viên Trường THCS Tân Ninh, xã Quảng Ninh.

Lập gia đình được 8 năm, vợ chồng cô Phương đã nhiều lần dự định xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống nhưng đều phải tạm hoãn do chưa tích lũy đủ kinh phí. Trong hoàn cảnh đó, chương trình tín dụng chính sách với mức lãi suất vay ưu đãi, ổn định trong thời gian vay của NHCSXH đã mở ra cơ hội giải quyết dứt điểm bài toán an cư cho gia đình cô.

Chia sẻ về quá trình tiếp cận nguồn vốn, cô Phương cho biết: “Ban đầu, vợ chồng tôi rất lo lắng về việc chuẩn bị các giấy tờ chứng minh và thủ tục xét duyệt. Tuy nhiên, khi đến làm việc, chúng tôi được cán bộ ngân hàng hướng dẫn rất tận tình, mọi quy trình đều diễn ra nhanh chóng và công khai. Trong bối cảnh lãi suất thị trường biến động như hiện nay, mức lãi suất ưu đãi cố định của chương trình thực sự giúp vợ chồng tôi giảm áp lực đáng kể”.

Được biết, với sự đồng hành của cán bộ PGD NHCSXH Quảng Ninh, mới đây, gia đình cô Phương đã thuận lợi được giải ngân hơn 800 triệu đồng. Cùng với số tiền tích lũy của gia đình, gia đình cô đã hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ của chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 1.545 tỉ đồng với 3.821 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, tỉ lệ khách hàng là giáo viên, cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục chiếm trên 40%. Thực tế cho thấy, đối với những giáo viên trẻ hoặc công tác tại các vùng còn nhiều khó khăn, việc tích lũy đủ nguồn tài chính để xây dựng một ngôi nhà kiên cố còn gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, nguồn vốn ưu đãi từ chương trình được xem là “điểm tựa” tinh thần to lớn, giúp các thầy cô yên tâm hiện thực hóa mong muốn của mình. Với mức vay tối đa 1 tỉ đồng, mức lãi suất 5,4%/năm, nguồn vốn vay ưu đãi này đã hỗ trợ cho thầy Tiến, cô Phương nói riêng và hàng nghìn gia đình giáo viên khác nói chung có đủ nguồn lực để xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, để nguồn vốn chính sách được triển khai và đến đúng đối tượng có nhu cầu, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các văn bản hướng dẫn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát đúng đối tượng thụ hưởng. Quá trình bình xét, giải quyết hồ sơ, thủ tục đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt nhằm giúp việc vay vốn đạt hiệu quả nhất.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Đức Xuân Hương, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho hay: "Thời gian tới, NHCSXH tỉnh sẽ chỉ đạo các PGD tiếp tục bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp hội, đoàn thể và ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát chính xác nhu cầu vay vốn. Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tạo điều kiện để các thầy, cô giáo nói riêng và các hộ dân trên địa bàn tỉnh nói chung được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời".