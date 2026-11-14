Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 92cm, nằm lọt giữa hai tòa nhà

Phòng ngủ ngôi nhà “rộng bằng 17 cuốn sách”

Câu chuyện bắt đầu từ một khoảng trống mà nhiều người đi qua nhưng ít ai để ý. Kiến trúc sư người Ba Lan Jakub Szczęsny, làm việc tại văn phòng thiết kế Centrala, tình cờ nhận ra khe hở giữa hai tòa nhà trên phố Chłodna và Żelazna, thuộc quận Wola, thủ đô Warsaw.

Một bên là khu chung cư thời hậu chiến, bên kia là công trình có từ trước Thế chiến thứ Hai. Khoảng trống giữa hai tòa nhà hẹp đến mức khó hình dung có thể xây dựng một công trình có thể sử dụng bên trong. Tuy nhiên, Szczęsny đã nhìn thấy một khả năng khác.

Ông thiết kế Keret House với kết cấu khung thép, được lắp ráp trước rồi đưa vào vị trí giữa hai công trình hiện hữu. Ý tưởng này giúp tận dụng khoảng trống mà không phải phá dỡ các tòa nhà xung quanh.

Dự án được hình thành từ năm 2009 và hoàn thiện vào năm 2012, sau khoảng 3 năm phát triển ý tưởng, thiết kế và giải quyết các thủ tục liên quan. Công trình chính thức mở cửa vào tháng 10/2012.

Keret House nằm trong khe hở giữa hai tòa nhà trên phố Chłodna và Żelazna, thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: Design Milk

Vì không đáp ứng các quy định xây dựng thông thường của Warsaw, chính quyền thành phố đã phân loại công trình này là “tác phẩm nghệ thuật” (art installation). Đây là một cách hợp thức hóa sự tồn tại của nó mà không cần thay đổi bản chất của một ngôi nhà có thể ở được.

Ngôi nhà được đặt theo tên của Etgar Keret, nhà văn và nhà làm phim người Israel. Đây là người đã đặt hàng thiết kế và là cư dân đầu tiên.

Theo Guinness World Records, Keret House có chiều rộng 92cm ở điểm hẹp nhất và 152cm ở điểm rộng nhất, với tổng diện tích sàn 14m2. Bên trong là 2 tầng, được kết nối bằng một chiếc thang thay vì cầu thang thông thường.

Một số tài liệu kiến trúc và bài viết về thời điểm ngôi nhà khai trương lại ghi nhận các số đo 72cm ở điểm hẹp nhất và 122cm ở điểm rộng nhất.

Đây có thể do cách đo hoặc thời điểm đo khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất ở một điểm: đây là ngôi nhà hẹp đến mức một người đi qua cũng đã chật vật.

Tờ NPR mô tả phòng ngủ của Keret House “rộng bằng 17 cuốn sách” (đếm theo số sách xếp dọc đầu giường) và tủ lạnh chỉ đủ chỗ cho 2 lon nước. Ngôi nhà không có cửa sổ mở được; ánh sáng tự nhiên lọt vào qua những lỗ nhỏ trên tường phòng ngủ và một giếng trời chạy dọc trần nhà.

Ngôi nhà có khu vực ngủ, bếp nhỏ, phòng tắm và chỗ làm việc. Các tầng được kết nối bằng thang, còn ánh sáng tự nhiên đi vào qua những phần vật liệu lấy sáng của công trình. Ảnh: Dezeen

Không gian thử nghiệm cho sự sáng tạo

Điều khiến Keret House khác với một “ngôi nhà tí hon” thông thường là mục đích của nó.

Ngôi nhà không được thiết kế như một giải pháp nhà ở giá rẻ hay mô hình nhà ở phổ thông. Ngay từ đầu, công trình được định hướng là không gian lưu trú và sáng tạo dành cho các nghệ sĩ, nhà văn, trí thức.

Nhà văn Etgar Keret sống ở đó theo từng đợt. Sau đó, ngôi nhà được trao lại cho những người sáng tạo khác, như các nhà văn, nghệ sĩ, nhà tư tưởng đến từ khắp nơi trên thế giới, để họ có chỗ ở miễn phí giữa lòng Warsaw. Đổi lại, họ cam kết tạo ra một tác phẩm hoặc hoạt động sáng tạo trong thời gian lưu trú.

Nói cách khác, Keret House không cố gắng chứng minh rằng con người có thể sống trong 14m2. Với chi phí xây dựng chưa đến 80.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng), nó cũng không phải một giải pháp nhà ở giá rẻ, mà là một không gian thử nghiệm cho sự sáng tạo.

Nó chuyển trọng tâm từ “diện tích tối thiểu để ở” sang “không gian tối thiểu để sáng tạo” và trường hợp này cho thấy giới hạn đó thấp hơn nhiều so với thông thường.

Keret House không phải là công trình duy nhất từng được gọi là “ngôi nhà hẹp nhất thế giới”. Trước đó, The Wedge - một ngôi nhà trên đảo Great Cumbrae của Scotland từng được Guinness công nhận là có mặt tiền hẹp nhất thế giới.

Nó có chiều rộng chỉ 1,19m ở điểm hẹp nhất, dù chiều sâu lên tới 6,7m và điểm rộng nhất là 3,35m. The Wedge giữ kỷ lục này cho đến năm 2012, khi Keret House ra đời và soán ngôi.

Ở vùng Sicily (Italia), Casa Della Spada (còn gọi là “Casa del Dispetto” - Ngôi nhà của sự trả thù) có chiều rộng chỉ khoảng 1m.

Ngôi nhà này được cho là do một người đàn ông xây dựng trong cơn bực tức với hàng xóm, với mục đích chắn tầm nhìn của người bên cạnh.

Theo Guinness World Records, BBC, NPR, NDTV, Daily Mail