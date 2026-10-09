Ngôi nhà 'độc nhất vô nhị', gia đình đào hầm 120m2 bằng tay hơn 20 năm

Nhìn bên ngoài, không ai phát hiện ra hệ thống đường hầm bên dưới ngôi nhà. Ảnh: BTG Eddisons Property Auctions

Một căn nhà tại Reading (Anh) gây chú ý trên thị trường bất động sản khi sở hữu hệ thống đường hầm ngầm rộng hơn 120m2, được chủ nhân tự tay đào sâu tới hơn 15m dưới lòng đất trong hơn 2 thập kỷ.

Chủ nhân ngôi nhà - Tony Deane, vốn là một kỹ sư xây dựng. Từ những năm 1980, dưới sự hỗ trợ của 6 người con, ông từng bước tạo nên mạng lưới gồm các đường hầm, phòng chứa đồ và nhiều không gian ngầm khác.

Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ quá trình đào đất gần như được thực hiện thủ công. Gia đình chỉ sử dụng những dụng cụ đơn giản như xẻng, xô, xe cút kít để đưa đất đá ra ngoài.

Hệ thống ngầm trải dài qua 4 tầng và xuống sâu hơn 15m. Bên trong còn có một tuyến đường sắt nhỏ do ông Deane tự xây dựng nhằm vận chuyển vật liệu đào lên khỏi lòng đất. Một thang nâng hàng có sức chứa 1 tấn cũng được lắp đặt để đưa đất đá ra ngoài.

Đường hầm bí mật bên dưới căn nhà. Ảnh: BTG Eddisons Property Auctions

Khu hầm phức hợp còn sở hữu những chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến căn cứ bí mật. Căn phòng có lối vào được giấu bên dưới mô hình tên lửa cao khoảng 7m, theo Mail.

Được biết, ý tưởng xây dựng không gian dưới lòng đất của gia đình Deane đã bắt đầu từ những năm 1960, khi họ xây các phòng thay đồ ngầm bên cạnh hồ bơi.

Chủ nhân tự đào đường hầm trong khoảng 20 năm. Ảnh: BTG Eddisons Property Auctions

Sự tồn tại của hệ thống đường hầm gần như được giữ kín trong nhiều thập kỷ, ngay cả với những người hàng xóm sống xung quanh.

Richard Worrall, đấu giá viên của BTG Eddisons Property Auctions, cho biết ông chưa từng chứng kiến công trình tương tự như vậy trong nhiều năm làm nghề.

Ông đánh giá đây là một dự án gia đình “độc nhất vô nhị”. Hiện ngôi nhà đang được rao bán với giá 300.000 bảng Anh (hơn 10,3 tỷ đồng).

Theo Richard Worrall, hệ thống không gian ngầm mở ra nhiều khả năng sử dụng, từ kho chứa an toàn, hầm trú ẩn, cho tới khu vực dự phòng dành cho các tình huống khẩn cấp.