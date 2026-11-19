Nằm trong Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, trung tâm bảo tồn rùa là nơi tiếp nhận, chăm sóc và bảo tồn nhiều loài rùa cạn, rùa nước ngọt bản địa. Ảnh: Đình Minh

Ông Lê Trọng Đạt - Trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế thuộc VQG Cúc Phương cho biết: Trung tâm được thành lập năm 1998, có diện tích khoảng 7.000m2 với hệ thống khu nuôi, bể nước và không gian bán tự nhiên phục vụ công tác bảo tồn. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Đạt, hiện trung tâm đang chăm sóc khoảng 2.800 con rùa thuộc 38 loài rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam. Ảnh: Đình Minh

Ông Đạt cho biết, những cá thể rùa tại đây có nhiều nguồn gốc khác nhau, trong đó, phần lớn đến từ các vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép và các tổ chức quốc tế chuyển giao. Sau khi tiếp nhận, chúng được kiểm tra, đánh giá sức khỏe và bố trí khu chăm sóc phù hợp. Ảnh: Đình Minh

Các khu nuôi được thiết kế theo đặc điểm sinh thái của từng nhóm rùa. Việc tạo dựng môi trường gần với điều kiện sống tự nhiên giúp các cá thể thích nghi, duy trì tập tính và phục hồi sức khỏe trong quá trình chăm sóc. Ảnh: Đình Minh

Bên cạnh việc cứu hộ, chăm sóc, trung tâm còn chú trọng nhân nuôi sinh sản các loài rùa quý hiếm. Trứng rùa được theo dõi, ấp trong điều kiện phù hợp; rùa non sau khi nở được chuyển vào các hộp nuôi chuyên biệt, kiểm soát nhiệt độ và điều kiện an toàn trước khi tiếp tục phát triển. Ảnh: Đình Minh

Sự xuất hiện của những cá thể rùa non là kết quả đáng ghi nhận trong công tác nhân nuôi bảo tồn. Không chỉ góp phần duy trì nguồn gene quý hiếm, hoạt động sinh sản còn tạo thêm cơ hội phục hồi quần thể, hướng tới mục tiêu đưa rùa trở lại những sinh cảnh phù hợp. Ảnh: Đình Minh

Ông Đạt cho biết, vào tháng 5/2026, VQG Cúc Phương đã tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm được hồi hương từ Hàn Quốc. Đây là những cá thể có nguồn gốc Việt Nam, bị thu giữ trong quá trình buôn bán trái phép ở nước ngoài. Ảnh: Đình Minh

Sau quá trình chăm sóc và đánh giá, những cá thể đủ điều kiện sẽ được lựa chọn để tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp. Ảnh: Đình Minh

Ông Lê Trọng Đạt cho biết: Mỗi năm, trung tâm bảo tồn rùa tiếp nhận khoảng 200-300 cá thể được cứu hộ và có khoảng 100-200 cá thể đủ điều kiện được tái thả. Các cá thể sau khi trở về tự nhiên tiếp tục được theo dõi, đánh giá khả năng thích nghi. Ảnh: Đình Minh