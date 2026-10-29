Ngôi nhà 66m² thiết kế lệch tầng để kết nối các không gian sinh hoạt

Hoàn thành năm 2026, công trình được hình thành từ mong muốn của gia chủ về một nơi ở mới dành cho bố mẹ khi về già. Bên cạnh sự tiện nghi và riêng tư, ngôi nhà cần duy trì mối liên hệ giữa các thành viên, để dù ở những tầng khác nhau, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Thay vì chia ngôi nhà thành những tầng riêng biệt với các phòng chức năng khép kín, phương án thiết kế tập trung tạo sự liên tục về không gian theo chiều đứng.

Các khu vực cần sự riêng tư như phòng ngủ, kho và nhà vệ sinh được bố trí về phía cuối nhà, nhường phần diện tích còn lại cho không gian sinh hoạt mở. Cách tổ chức này tạo nên một khoảng rỗng trung tâm xuyên suốt các tầng, giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong công trình.

Điểm đáng chú ý là thiết kế lệch tầng, với các mặt sàn ở những cao độ khác nhau, kết nối qua khoảng thông tầng lớn. Nhờ đó, các tầng không hoàn toàn tách biệt mà có những góc nhìn chéo, cho phép thành viên trong gia đình quan sát và cảm nhận hoạt động ở những khu vực khác nhau.

Cầu thang cũng trở thành một phần quan trọng trong tổ chức không gian, thay vì chỉ phục vụ việc di chuyển giữa các tầng. Cùng với thiết kế lệch tầng, cầu thang tạo nên những lớp không gian đan xen, duy trì sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt.

Khoảng thông tầng trung tâm còn giúp đưa ánh sáng, gió và cây xanh vào sâu trong nhà. Sự thay đổi của ánh sáng theo từng thời điểm trong ngày góp phần tạo nên môi trường sống gần gũi với tự nhiên.

Dù ưu tiên tính kết nối, thiết kế vẫn giữ những khu vực riêng tư cần thiết cho từng thành viên. Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với một ngôi nhà có nhiều thế hệ cùng chung sống, đặc biệt khi nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của người lớn tuổi khác với con cháu.

Trên diện tích đất 66m², ngôi nhà không đặt trọng tâm vào việc tạo thêm nhiều phòng mà khai thác khoảng trống và sự liên thông giữa các tầng. Qua đó, không gian sống được tổ chức để các thế hệ có thể gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày mà vẫn giữ được sự riêng tư của mỗi người.