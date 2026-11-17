Với diện tích hạn chế, thiết kế tập trung vào việc phân chia công năng theo chiều cao, ưu tiên không gian riêng theo nhu cầu của gia chủ.

Tầng một được bố trí khu vực tiếp khách, bếp ăn và nhà vệ sinh nhỏ, với hai lối vào nằm ở hai mặt của khu đất. Cách tổ chức này giúp các hoạt động sinh hoạt chung tập trung ở tầng dưới, dành phần lớn diện tích hai tầng trên cho nhu cầu nghỉ ngơi và làm việc.

Điểm đáng chú ý là không gian riêng được tổ chức xuyên suốt tầng hai và tầng ba, bao gồm khu vực nghỉ ngơi, bàn làm việc, tủ quần áo và phòng tắm. Thay vì tách biệt hoàn toàn thành hai tầng độc lập, các khu vực này được kết nối bằng một khoảng thông tầng lớn và cầu thang nội bộ, tạo sự liên tục trong sử dụng. Tầng trên cùng còn bố trí phòng thờ và logia.

Bên cạnh việc khai thác không gian theo chiều đứng, thiết kế chú trọng lợi thế tầm nhìn của khu đất. Các ô cửa kính có kích thước linh hoạt được bố trí dọc mặt tiền, mở rộng góc quan sát từ bên trong và tạo nhịp điệu cho hình thức kiến trúc.

Mặt ngoài công trình sử dụng sơn giả đá màu vàng kết hợp gạch ốp nâu. Một số ô cửa được xử lý bằng đường cong mềm mại, tương ứng với góc bo của khu đất và giúp hình khối ngôi nhà hài hòa hơn với bối cảnh khu dân cư.

Với diện tích đất 47m², công trình lựa chọn cách tổ chức không gian theo nhu cầu sử dụng thay vì phân chia đồng đều các chức năng ở mỗi tầng. Trong đó, khoảng thông tầng và cầu thang nội bộ đóng vai trò kết nối hai tầng sinh hoạt riêng, tạo nên điểm khác biệt trong cách bố trí nhà ở đô thị quy mô nhỏ.