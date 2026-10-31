Ngôi mộ vô danh hé lộ hài cốt nữ liệt sĩ bọc trong hai lớp võng dù

Ngày 31/10, Đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tìm thấy hài cốt một nữ liệt sĩ tại khu vực Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ. Hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù, bên cạnh có nhiều di vật.

Hài cốt nữ liệt sĩ được quy tập tại khu vực Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành. (Ảnh: Đội K51)

Manh mối về phần mộ được ông Dương Thanh Tu (63 tuổi, trú ở thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ) cung cấp. Theo ông Tu, năm 1966, ông Trần Công Thành (thường gọi là Bốn Thành), người từng tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, đã trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ hy sinh. Trong số này có liệt sĩ Dương Thị Bảnh (chị gái ông Tu).

Sau đó, phần mộ liệt sĩ Dương Thị Bảnh và một liệt sĩ khác đã được thân nhân tìm kiếm, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Người còn lại là một nữ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi, quê quán.

Theo lời kể của ông Thành, nữ liệt sĩ bị trúng bom cháy, được đưa đến Bệnh xá Suối Đá để cứu chữa nhưng không qua khỏi. Sau đó, ông Thành cùng đồng đội đưa bà về an táng gần hai liệt sĩ trên.

Suốt nhiều năm, ông Thành và ông Tu thay nhau chăm sóc, hương khói cho ngôi mộ vô danh. Khoảng 5 năm trước, ông Thành qua đời, ông Tu tiếp tục gìn giữ phần mộ.

Hài cốt nữ liệt sĩ được quy tập nhờ sự hỗ trợ thông tin của người dân. (Ảnh: Đội K51)

Từ thông tin được cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ phối hợp Đội K51 nhiều lần khảo sát, gặp gỡ nhân chứng để xác định vị trí.

Ngày 30/10, lực lượng chức năng tổ chức khai quật, quy tập hài cốt nữ liệt sĩ. Tại hiện trường, ngoài hai lớp võng dù bọc hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như: cúc áo quần, khăn voan, tất chân...

Mẫu hài cốt đã được lấy để giám định ADN, phục vụ xác minh danh tính. Hiện hài cốt được bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hòa Mỹ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Đội K51 tiếp tục kêu gọi cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin, tư liệu liên quan để sớm xác định danh tính, đưa nữ liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.