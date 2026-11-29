Phát hiện ngôi mộ cổ chứa kho tiền khổng lồ

Tại khu vực Đại Vân Sơn, huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện một quần thể lăng mộ hoàng tộc có niên đại hơn 2.000 năm. Công trình gây chú ý bởi quy mô đồ sộ, cấu trúc phức tạp và số lượng hiện vật quý giá được chôn cất bên trong. Một trong những phát hiện đặc biệt nhất là kho tiền cổ có tổng trọng lượng vượt một tấn, nằm trong ngôi mộ chính.

Các đồng tiền được tìm thấy với số lượng hơn 100.000 chiếc, chủ yếu thuộc loại tiền bán lạng, lưu hành trong giai đoạn đầu thời Tây Hán. Điều khiến giới nghiên cứu quan tâm không chỉ là khối lượng tiền khổng lồ mà còn là thân phận của người được an táng.

Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia xác định chủ nhân ngôi mộ số 1 là Lưu Phi, vị Giang Đô vương đầu tiên, con trai Hán Cảnh Đế và anh trai Hán Vũ Đế.

Ngôi mộ cổ hơn 2.000 năm tại Trung Quốc chứa hơn một tấn tiền xu cùng hàng nghìn báu vật, hé lộ thân phận vị vương gia quyền lực. Ảnh: Nền tảng kho ảnh Huitu, Trung Quốc.

Quần thể lăng mộ rộng 250.000 m²

Theo tài liệu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, khu lăng mộ Đại Vân Sơn có diện tích khoảng 250.000 m². Quá trình khảo cổ phát hiện ba ngôi mộ chính, 11 mộ tùy táng, hai hố chôn xe ngựa, hai hố chôn binh khí cùng nhiều dấu tích kiến trúc.

Những công trình này cho thấy đây không phải khu chôn cất thông thường mà là lăng viên dành cho một nhân vật thuộc tầng lớp thống trị cao cấp.

Đặc biệt, ngôi mộ số 1 có cấu trúc mai táng mang tên “hoàng tràng đề tấu”, sử dụng những khối gỗ lớn xếp thành hệ thống bao quanh khu vực đặt quan tài. Đây là hình thức mai táng cao cấp thời Hán, thường gắn với hoàng đế và những nhân vật được triều đình ban đặc ân.

Bên trong lăng còn có nhiều khu vực riêng biệt để bố trí vật dụng sinh hoạt, nhạc cụ, binh khí và đồ tùy táng. Cách tổ chức không gian phản ánh quan niệm của người xưa rằng người đã khuất vẫn cần một cuộc sống đầy đủ trong thế giới bên kia.

Hơn một tấn tiền xu dưới lòng đất

Phát hiện gây kinh ngạc nhất là kho tiền cổ nằm trong khu vực dành riêng cho việc cất giữ tiền. Các nhà khảo cổ thu được hơn 100.000 đồng tiền bán lạng, với tổng trọng lượng trên một tấn. Loại tiền này có hình tròn, lỗ vuông ở giữa, kế thừa hình thức tiền kim loại phổ biến từ thời Tần.

Theo nghiên cứu của Bảo tàng Lăng Hán vương Đại Vân Sơn, tiền bán lạng bắt đầu được đúc dưới thời Hán Văn Đế, vào năm 175 Trước Công Nguyên. Chúng tiếp tục được sử dụng qua nhiều giai đoạn trước khi bị thay thế bởi những loại tiền mới.

Việc tìm thấy số lượng lớn tiền xu trong một ngôi mộ cho thấy tiềm lực kinh tế đáng kể của tầng lớp chư hầu thời Tây Hán. Đồng thời, phát hiện cung cấp tư liệu quan trọng về lịch sử tiền tệ, hoạt động đúc tiền và sự lưu thông hàng hóa trong xã hội cổ đại. Tuy nhiên, số tiền chôn theo không thể được xem là toàn bộ tài sản mà chủ nhân sở hữu khi còn sống.

Kho báu vàng ngọc và bộ áo ngọc quý hiếm

Bên cạnh tiền xu, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều hiện vật có giá trị đặc biệt. Nổi bật là bộ kim lũ ngọc y, loại áo mai táng được ghép từ những mảnh ngọc nhỏ và liên kết bằng sợi vàng. Theo quan niệm thời Hán, ngọc tượng trưng cho sự cao quý và có ý nghĩa quan trọng trong nghi lễ tang táng.

Việc sử dụng sợi vàng để kết nối các mảnh ngọc thể hiện địa vị đặc biệt của người được an táng. Ngoài bộ áo ngọc, ngôi mộ còn chứa quan tài trang trí ngọc, đồ đồng, đồ sơn mài, trang sức vàng bạc và nhiều vật dụng sinh hoạt.

Đáng chú ý, các nhà khảo cổ phát hiện những bộ chuông đồng, khánh đá và nhạc cụ cổ. Những đồ tùy táng này cho thấy cuộc sống xa hoa của tầng lớp quý tộc, đồng thời phản ánh trình độ chế tác thủ công phát triển của người Trung Quốc cách đây hơn hai thiên niên kỷ.

Chủ nhân là anh trai Hán Vũ Đế

Ban đầu, việc xác định danh tính chủ nhân ngôi mộ gặp nhiều khó khăn do không tìm thấy ấn tín ghi trực tiếp tên người được an táng. Giới khảo cổ từng cân nhắc khả năng ngôi mộ thuộc về những vị chư hầu từng cai quản khu vực. Tuy nhiên, các hiện vật có khắc chữ đã cung cấp manh mối quan trọng.

Một số đồ đồng xuất hiện dòng chữ “Giang Đô hoạn giả”, liên quan đến cơ quan phục vụ trong vương quốc Giang Đô. Đặc biệt, những đồ sơn mài có ghi niên đại năm thứ 27 phù hợp với thời gian trị vì của Lưu Phi.

Theo sử liệu, Lưu Phi là con trai Hán Cảnh Đế Lưu Khải, đồng thời là anh trai Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Năm 154 Trước Công Nguyên, khi cuộc nổi loạn bảy nước bùng nổ, Lưu Phi tham gia lực lượng triều đình trấn áp cuộc nổi dậy.

Sau đó, ông được phong làm Giang Đô vương, cai quản vùng đất từng thuộc nước Ngô. Lưu Phi giữ tước vương khoảng 27 năm và qua đời vào cuối năm 129 trước Công nguyên, theo cách tính lịch cổ.

Sự phù hợp giữa niên đại hiện vật, cấu trúc mộ và tài liệu lịch sử đã giúp các nhà nghiên cứu xác định thân phận chủ nhân.