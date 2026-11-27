Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 khai quật mộ liệt sĩ

Những năm qua, ai đến nhà bà Trần Thị Thu Nhi (SN 1967), xóm Cà Giòn, xã Hàm Trí cũ, nay là xã Hàm Thuận Bắc cũng thấy lạ bởi bên cạnh sân nhà bà có một ngôi mộ nhỏ. Bà cho biết: “Với những người trong gia đình cũng như dòng họ và những người sống ở đây ai cũng biết sự tích của ngôi mộ. Nhưng những người ở nơi khác đến, không biết thường hỏi đó là cái gì”. Theo bà Nhi, người nằm dưới ngôi mộ hoạt động cách mạng, hi sinh vào khoảng cuối thập niên 1960, đầu năm 1970 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt đang diễn ra.

Trước đó, bà được ông Nguyễn Ngư, cha chồng của mình kể, gia đình ông Ngư ở xã Hàm Thắng cũ, nay là phường Hàm Thắng. Ông đến khu vực xóm Cà Giòn, nơi là căn cứ cách mạng, khai hoang, trồng trọt, chăn nuôi. Những người sống ở đây thông tin lại, trong khu đất ông khai hoang có chôn một người hoạt động cách mạng tại vị trí cách cây me khoảng vài mét...

Bà Trần Thị Thu Nhi thắp nhang viếng mộ trước khi khai quật

Ông Ngư phát quang cây rừng, đắp thêm đất lên mộ để không bị mất dấu và cứ như vậy cho đến năm 1975, ông đưa cả gia đình mình đến sinh sống. Ngôi mộ trở thành câu chuyện chia sẻ trong gia đình và những người hàng xóm. “Khi cha chồng tôi mất, giao lại cho chồng tôi chăm sóc. Hiện chồng tôi cũng đã mất, tôi nhận trách nhiệm chăm sóc. Hàng năm tổ chức cúng ông bà trong gia đình hay dịp lễ, tết, tôi đều khấn mời liệt sĩ này. Cách đây không lâu thấy cỏ mọc um tùm, gia đình tôi láng xi măng trên bề mặt mộ cho sạch sẽ”, bà Nhi cho biết thêm.

Quá trình khai quật mộ, đội tìm kiếm, quy tập đã tìm thấy xương và răng của chiến sĩ, còn lại đã phân hủy theo thời gian. Số xương và răng được các chiến sĩ Đội K75 gom bỏ vào quách đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận. Đội K75 kết luận, 3 ngôi mộ ở xã Hàm Thuận Bắc gồm 2 mộ đã có danh tính và 1 mộ chưa xác định được thông tin đều là liệt sĩ. Trước đó, Hội đồng Chính sách cùng Ban CHQS xã Hàm Thuận Bắc nhận được thông tin trên địa bàn xã có nhiều mộ liệt sĩ chưa được quy tập từ Nhân dân bao gồm các cô, chú lớn tuổi trải qua những năm tháng đất nước còn chiến tranh. Trong đó có 3 ngôi mộ, Đội K75 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát và tổ chức quy tập.

Các chiến sĩ Đội K75 làm công tác chuẩn bị đưa liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận.

Trung tá Trần Xuân Hổ - Đội trưởng Đội K75, Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị kết luận thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc: “Thông tin về 3 ngôi mộ, Hội đồng chính sách của xã Hàm Thuận Bắc đã khảo sát, xác minh rất kỹ. Đội K75 thống nhất tổ chức tìm kiếm và quy tập ở 3 vị trí, trong đó có 1 vị trí ở xóm Cà Giòn, xã Hàm Trí cũ, nay là xã Hàm Thuận Bắc chưa xác định được thông tin”.