Ngôi miếu gần 170 năm gìn giữ hồn đạo học ở Cao Lãnh Đồng Tháp

Văn Thánh Miếu Cao Lãnh (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là một công trình văn hóa có lịch sử hình thành khá sớm ở Nam bộ, gắn liền với quá trình phát triển Nho học và truyền thống hiếu học của người dân vùng đất Cao Lãnh.

Trải qua gần 170 năm từ khi được xây dựng (năm 1857), Văn Thánh Miếu vẫn lưu giữ giá trị tốt đẹp về tinh thần hiếu học, quý trọng tri thức, ý thức tự học, truyền thống tôn sư trọng đạo.

Văn Thánh Miếu là một công trình văn hóa có lịch sử hình thành khá sớm ở Nam bộ, gắn liền với truyền thống hiếu học của người dân vùng đất Cao Lãnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Văn Thánh Miếu là một công trình văn hóa có lịch sử hình thành khá sớm ở Nam bộ, gắn liền với truyền thống hiếu học của người dân vùng đất Cao Lãnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thế hệ trẻ tìm hiểu về tinh thần hiếu học, quý trọng tri thức, ý thức tự học, truyền thống tôn sư trọng đạo tại Văn Thánh Miếu Cao Lãnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sinh viên trường Cao đẳng Đồng Tháp không ngừng tiếp nối truyền thống hiếu học bằng khát vọng học tập, sáng tạo. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sinh viên trường Cao đẳng Đồng Tháp không ngừng tiếp nối truyền thống hiếu học bằng khát vọng học tập, sáng tạo. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Văn Thánh Miếu thường là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa cho thiếu nhi. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN

Qua thời gian, Văn Thánh Miếu vẫn lưu giữ giá trị tốt đẹp về tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN

Sinh viên Trường Cao đẳng Đồng Tháp không ngừng tiếp nối truyền thống hiếu học bằng niềm đam mê khám phá tri thức. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN