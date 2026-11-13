Ngôi miếu gần 170 năm gìn giữ hồn đạo học ở Cao Lãnh Đồng Tháp
Giữa lòng thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Văn Thánh Miếu sừng sững như một dấu ấn lịch sử gần 170 năm, gắn liền với quá trình phát triển Nho học và truyền thống hiếu học của người dân Nam Bộ.
Văn Thánh Miếu Cao Lãnh (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là một công trình văn hóa có lịch sử hình thành khá sớm ở Nam bộ, gắn liền với quá trình phát triển Nho học và truyền thống hiếu học của người dân vùng đất Cao Lãnh.
Trải qua gần 170 năm từ khi được xây dựng (năm 1857), Văn Thánh Miếu vẫn lưu giữ giá trị tốt đẹp về tinh thần hiếu học, quý trọng tri thức, ý thức tự học, truyền thống tôn sư trọng đạo.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngoi-mieu-gan-170-nam-gin-giu-hon-dao-hoc-o-cao-lanh-dong-thap/444229.html