Ngôi làng đẹp như tranh, có quán xúc xích hơn 100 tuổi

Khung cảnh nhìn ra sông Seneca, ngôi làng Liverpool, Mỹ. Ảnh: Timeout

Liverpool nằm gần thành phố Syracuse, bang New York (Mỹ) có diện tích khoảng 2,6 km2. Khác với thành phố Liverpool sầm uất ở Anh, quê hương ban nhạc The Beatles, ngôi làng cùng tên tại Mỹ mang vẻ yên bình với những cửa hàng nhỏ, nhà hàng địa phương và không gian xanh.

Ngôi làng khoảng 2.600 người, nằm bên bờ bắc hồ Onondaga, nổi bật với những cửa hàng độc đáo, công viên và các tuyến đường đi bộ ven hồ. Cộng đồng dân cư thân thiện, cùng tinh thần tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện cũng là nét đặc trưng của nơi này.

Một trong những điểm đến nổi bật nhất là công viên hồ Onondaga, thường được ví như “Công viên Trung tâm của miền Trung New York”. Nơi đây có các tuyến đường đi bộ, khu thể thao, sân chơi trẻ em, công viên trượt ván và dịch vụ cho thuê xe đạp, phù hợp cho những chuyến đi chơi cùng gia đình, theo Mail.

Quán Heid’s of Liverpool có tuổi đời hơn 100 năm. Ảnh: Mail.

Tuy nhiên, nhắc đến Liverpool, nhiều người cũng nhớ tới Heid’s of Liverpool, quán xúc xích nổi tiếng đã phục vụ thực khách từ năm 1917.

Quán ăn chuyên phục vụ các loại xúc xích Hofmann, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân miền Trung New York và nhiều thế hệ du khách. Sau hơn 100 năm hoạt động, nơi đây vẫn duy trì sức hút nhờ những món ăn mang phong cách Mỹ truyền thống.

Cơ sở này còn có cửa hàng kem, tạo nên không khí hoài cổ gợi nhớ về những quán ăn kiểu Mỹ trong quá khứ.

Dù có những điểm tham quan và cơ sở kinh doanh lâu đời, điều khiến Liverpool được đánh giá cao nằm ở tinh thần gắn kết giữa những người dân.

Không gian bên bờ hồ Onondaga. Ảnh: Mail

Simone McCarthy, một cư dân địa phương, chia sẻ bà cảm thấy an tâm khi biết mình có thể gõ cửa nhà hàng xóm nếu gặp khó khăn và nhận lại sự giúp đỡ cùng nụ cười thân thiện.

Stacy Finney, thị trưởng Liverpool, cho rằng tinh thần tình nguyện là một trong những nét đặc trưng của cộng đồng. Theo bà, khi yêu nơi mình sinh sống, mọi người sẽ muốn đóng góp công sức để khu vực ngày càng tốt đẹp hơn.

“Bạn phải yêu nơi mình sống và dành thời gian đóng góp cho chính cộng đồng ấy”, bà nhấn mạnh.

Mới đây, tạp chí Reader’s Digest vinh danh ngôi làng Liverpool là nơi đáng sống nhất nước Mỹ năm 2026.