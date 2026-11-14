Ngồi hàng giờ trong ô tô ảnh hưởng sức khỏe như thế nào?

Cuộc sống hiện đại ngày càng ít vận động và không thể phủ nhận rằng con người dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động buộc phải ngồi lâu. Ngồi trong thời gian dài có thể không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khỏe nhận thức, nhưng lại có thể tàn phá cơ thể.

Người làm việc tại bàn có thể giảm bớt một số rủi ro bằng cách thường xuyên nghỉ giải lao và đứng dậy vận động. Tuy nhiên, những người phải ngồi hàng giờ trong ô tô có thể không dễ dàng làm được điều đó.

Ngồi lâu trong ô tô có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. ﻿Ảnh: SlashGear

Những hành trình kéo dài có thể nguy hiểm vì nhiều nguyên nhân. Trước hết, lái xe trong thời gian dài có thể dẫn đến một hiện tượng tâm lý khiến tài xế rơi vào trạng thái gần như bị thôi miên và mất tập trung trên đường cao tốc.

Theo một nghiên cứu được bài viết dẫn lại, ngồi lâu có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, đồng thời làm tăng tới 20% nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khác như bệnh tim mạch và ung thư. Đáng lo ngại hơn, tổn hại có thể tích tụ theo thời gian. Chẳng hạn, những người lái xe để làm việc và dành quá nhiều thời gian trong ô tô có thể bị suy yếu cơ chân, cơ mông và đối mặt với tình trạng béo phì.

Ghế ô tô thường không phải loại ghế thoải mái nhất và nhìn chung thiếu khả năng hỗ trợ vùng thắt lưng. Vì vậy, đường cong tự nhiên của cột sống có thể bị duỗi phẳng, gây căng các cơ và dây chằng xung quanh.

Tình trạng này càng nghiêm trọng nếu người ngồi hiếm khi thay đổi tư thế, bởi việc bất động lâu còn làm giảm tuần hoàn và có thể khiến cột sống đau hơn. Theo thời gian, lái xe quá nhiều cũng có thể làm co ngắn các cơ gấp hông, từ đó gây vấn đề ở khớp hông. Tác hại chưa dừng lại ở đó. Ngồi sai tư thế có thể chèn ép các đĩa đệm cột sống và cuối cùng dẫn đến thoái hóa.

Làm thế nào để giảm tác động của những chuyến lái xe dài đối với cơ thể?

Nếu công việc buộc bạn phải ở trên đường trong phần lớn thời gian thức, việc chủ động chăm sóc cơ thể sẽ góp phần giảm các nguy cơ sức khỏe do ngồi lâu. Duy trì hoạt động thể chất vào ngày nghỉ là điều cần thiết, nhưng bạn cũng có thể tăng cường vận động trong hành trình. Mỗi khi dừng nghỉ, hãy dành ít nhất 5 phút để vận động cơ thể. Bạn nên đứng dậy, kéo giãn những bộ phận dễ bị cứng như cổ và vai, sau đó đi bộ vài vòng. Một số tài xế xe tải chú trọng sức khỏe còn mang theo dây kháng lực trong xe để tranh thủ tập nhanh.

Tiếp theo, hãy chú ý đến ghế lái. Đây là một trong những bộ phận nhiều người sử dụng chưa đúng cách trong ô tô. Việc điều chỉnh ghế không chỉ nhằm bảo đảm tầm nhìn tốt và duy trì khoảng cách phù hợp với bảng điều khiển khi xảy ra tình huống khẩn cấp, mà còn liên quan đến tư thế. '

Nâng ghế để xương chậu cao hơn đầu gối có thể giúp ngăn ngừa đau lưng. Giữ cánh tay gập ở góc 90 độ cũng có thể làm giảm căng thẳng ở cổ và vai, trong khi ngả lưng ghế nhẹ về phía sau sẽ giảm bớt áp lực lên các đĩa đệm giữa các đốt sống. Nếu thường xuyên phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ, bạn có thể mua đệm hỗ trợ thắt lưng cho ghế ô tô với giá khoảng 20 USD trên các trang như Amazon.

Cuối cùng, hãy chú ý đến chế độ ăn. Chỉ riêng việc ngồi lâu đã làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, trong khi chế độ ăn kém lành mạnh cũng là một yếu tố góp phần. Mua đồ ăn vặt tại trạm xăng có thể là lựa chọn thuận tiện nhất, nhưng nếu thực sự muốn cải thiện sức khỏe, bạn nên ưu tiên thực phẩm tươi và ít qua chế biến.

Nếu khó tìm được lựa chọn phù hợp trên đường, hãy chuẩn bị sẵn thực phẩm và đồ ăn nhẹ lành mạnh trước khi khởi hành, cơ thể sẽ được hưởng lợi và bạn cũng có khả năng duy trì sự tỉnh táo tốt hơn khi lái xe.