Ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh, 6 phụ nữ bị xử phạt

Cảnh sát giao thông và lực lượng công an làm việc với những người liên quan trong vụ việc. Ảnh: THÀNH CA

Trước đó, ngày 17/10, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin về đoạn clip nói trên. Vị trí nhóm phụ nữ ngồi chụp ảnh là một khúc cua trên đường dẫn lên đỉnh đèo Hải Vân (thường gọi là khúc cua Cùi Chỏ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp phối hợp Công an phường Hải Vân xác minh, mời cả 6 người liên quan đến trụ sở công an phường làm việc.

Nhóm du khách ngồi giữa đường để chụp ảnh ngay vị trí khúc cua. Hình ảnh cắt từ video clip trên mạng xã hội

Tại đây, nhóm phụ nữ cho biết cùng trú tại xã Phú Lộc (thành phố Huế), thừa nhận khoảng 8 giờ 28 phút ngày 17/10 đã ngồi giữa lòng đường tại khúc cua này để chụp ảnh.

Tổ công tác lập biên bản xử phạt cả 6 người về hành vi ngồi giữa lòng đường gây cản trở giao thông, với mức phạt 250.000 đồng/người, tổng số tiền 1,5 triệu đồng.