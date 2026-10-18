Ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh, 6 phụ nữ bị xử phạt
Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã xác minh, lập biên bản xử phạt 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường tại khúc cua Cùi Chỏ trên đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.
Trước đó, ngày 17/10, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin về đoạn clip nói trên. Vị trí nhóm phụ nữ ngồi chụp ảnh là một khúc cua trên đường dẫn lên đỉnh đèo Hải Vân (thường gọi là khúc cua Cùi Chỏ).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp phối hợp Công an phường Hải Vân xác minh, mời cả 6 người liên quan đến trụ sở công an phường làm việc.
Tại đây, nhóm phụ nữ cho biết cùng trú tại xã Phú Lộc (thành phố Huế), thừa nhận khoảng 8 giờ 28 phút ngày 17/10 đã ngồi giữa lòng đường tại khúc cua này để chụp ảnh.
Tổ công tác lập biên bản xử phạt cả 6 người về hành vi ngồi giữa lòng đường gây cản trở giao thông, với mức phạt 250.000 đồng/người, tổng số tiền 1,5 triệu đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngoi-giua-duong-deo-hai-van-chup-anh-6-phu-nu-bi-xu-phat-3355638.html