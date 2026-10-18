Ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh, 6 phụ nữ bị phạt

Ngồi chụp ảnh giữa đường đèo Hải Vân, bất chấp xe cộ qua lại

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ có hành vi ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Hình ảnh khiến nhiều người lo ngại bởi khu vực này có địa hình hiểm trở, trong khi các phương tiện vẫn di chuyển qua lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và mời 6 người phụ nữ liên quan đến làm việc.

6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh bị phạt 1,5 triệu đồng.

6 phụ nữ bị xử phạt 1,5 triệu đồng

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP Huế, đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh.

Khi đến khu vực nói trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe rồi cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh. Đáng nói, việc chụp ảnh diễn ra ngay trên phần đường dành cho các phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông.

Theo lực lượng chức năng, đèo Hải Vân có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc tụ tập, ngồi giữa lòng đường để chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người vi phạm, hành vi này còn đặt những người tham gia giao thông khác vào tình huống nguy hiểm.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với Công an phường Hải Vân mời nhóm phụ nữ đến làm việc, lập hồ sơ ban đầu và biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, tổng số tiền xử phạt đối với 6 người là 1,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Hải Vân cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không lấy lý do tham quan, du lịch hay chụp ảnh để tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông và đẩy bản thân cũng như người khác vào tình huống nguy hiểm.