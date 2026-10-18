Ngồi giữa đèo Hải Vân chụp ảnh, 6 phụ nữ bị xử phạt

Ngày 18/10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp, thuộc Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ có hành vi ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh. Tổng số tiền xử phạt đối với 6 người là 1,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng mời 6 phụ nữ liên quan đến làm việc. Ảnh CACC

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng ngay giữa lòng đường tại khu vực khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khi khu vực trên có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua nguy hiểm và phương tiện thường xuyên qua lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tiến hành xác minh, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 8h30 ngày 17/10, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP. Huế đến đèo Hải Vân để tham quan, chụp ảnh.

Khi đến khu vực khúc cua nói trên, cả nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, bất chấp các phương tiện vẫn đang lưu thông.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời nhóm phụ nữ đến làm việc, lập hồ sơ xử lý hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”.

Theo lực lượng chức năng, đèo Hải Vân có địa hình quanh co, nhiều đoạn cua gấp và tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến tài xế bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Công an phường Hải Vân khuyến cáo người dân, du khách chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng chụp ảnh giữa lòng đường, đặc biệt tại những khu vực đèo dốc, khúc cua có tầm nhìn hạn chế.