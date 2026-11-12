Ngôi chùa mở lớp Toán, Văn, Anh cho học sinh không có tiền đi học thêm

Giữa nhịp sống hối hả, chùa Đại Giác (khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) nhiều năm qua mở các lớp học miễn phí cho hàng trăm học sinh, giúp các em bổ sung kiến thức và học cách sống yêu thương, hướng thiện.

Học sinh đến chùa Đại Giác tham gia các lớp học miễn phí sau giờ học chính khóa.

Lớp học miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn

Theo Đại đức Thích Thanh Đức, lớp học tình thương tại chùa Đại Giác được hình thành từ năm 2018. Xuất phát từ thực tế nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện tham gia các lớp học thêm, nhà chùa đã vận động, mời các thầy cô giáo đến giảng dạy miễn phí.

Trong những ngày đầu, lớp học chỉ có khoảng 40 học sinh, chủ yếu là các em lớp 9 và lớp 12 đang chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Nhận thấy hiệu quả thiết thực, nhà chùa tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung các khối lớp và duy trì hoạt động đều đặn.

Ngay cả trong thời gian dịch Covid-19, việc học vẫn được duy trì bằng hình thức trực tuyến. Đến nay, sau gần 9 năm hoạt động, lớp học đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng trăm học sinh trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Đại đức Thích Thanh Đức hướng dẫn, chia sẻ những bài học về đạo đức, lễ nghĩa và cách ứng xử trong cuộc sống cho học sinh.

Hiện chùa có khoảng 250 học sinh, từ lớp 3 đến lớp 12, với sự tham gia giảng dạy của gần 40 thầy, cô giáo. Các môn học được tổ chức khá đa dạng như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học... đáp ứng nhu cầu bổ trợ kiến thức của học sinh ở nhiều lứa tuổi.

Toàn bộ hoạt động giảng dạy đều miễn phí, những người đứng lớp phần lớn là giáo viên đang công tác tại các trường học hoặc đã nghỉ hưu.

Không chỉ có các lớp học văn hóa, từ năm 2025, nhà chùa còn phối hợp với giáo viên tại một số trung tâm tổ chức các lớp tiếng Anh và tiếng Trung giao tiếp miễn phí, nhằm giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu học tập và xu hướng hội nhập.

Các thầy, cô giáo tận tình truyền đạt kiến thức cho học sinh trong những buổi học miễn phí tại chùa Đại Giác.

Những người thầy không chỉ gieo chữ

Đằng sau những lớp học miễn phí là sự đóng góp thầm lặng của gần 40 thầy, cô giáo. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh nhưng đều chung mong muốn dành một phần thời gian, tâm huyết để giúp học sinh có thêm cơ hội học tập.

Cô giáo Đặng Thị Hân, giáo viên Trường THCS Hòa Long, đã tham gia hoạt động tại chùa 2 năm.

“Tôi vừa là giáo viên, vừa là phụ huynh nên hiểu được tầm quan trọng của việc học tập và giáo dục nhân cách đối với trẻ. Tôi mong muốn được góp một phần công sức, vừa hỗ trợ các em học tập, vừa chia sẻ những bài học về đạo đức, cách ứng xử trong cuộc sống”, cô Hân nói.

Cô giáo Đặng Thị Hân, giáo viên Trường THCS Hòa Long, dành thời gian tham gia giảng dạy, chia sẻ kiến thức và những bài học về kỹ năng sống cho học sinh tại chùa Đại Giác.

Theo cô Hân, các buổi học tại chùa không chỉ tập trung vào kiến thức sách vở. Tùy độ tuổi và tình huống, giáo viên có thể kể những câu chuyện thực tế, nêu gương tốt trong học tập, cuộc sống hoặc trao đổi với học sinh về những vấn đề các em gặp phải ở trường, ở nhà.

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội bày tỏ suy nghĩ, học cách lắng nghe và chia sẻ. Với cô Hân, niềm vui trong công việc là nhìn thấy học trò tiến bộ từng ngày, không phải ở thành tích hay sự ghi nhận.

Chùa Đại Giác dành riêng một tòa nhà 3 tầng làm nơi tổ chức các lớp học miễn phí cho học sinh.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên, các phật tử cũng hỗ trợ đón học sinh, chuẩn bị lớp học và tổ chức các hoạt động sinh hoạt. Cơ sở vật chất, bàn ghế, bảng viết và đồ dùng cần thiết được nhà chùa cùng các nhà hảo tâm đóng góp.

Chùa Đại Giác: Ngôi nhà chung của những học trò xa quê

Không chỉ mở lớp học miễn phí, chùa Đại Giác còn cưu mang, hỗ trợ ăn ở cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở xa. Hiện có 7 em đến từ Cao Bằng và một số tỉnh khác được nhà chùa đón về chăm sóc, tạo điều kiện học tập. Sau giờ học ở trường, các em trở về chùa, tham gia lớp học tình thương và các hoạt động chung.

Linh Ngọc Bích, học sinh lớp 7, quê Cao Bằng, đã sống tại chùa từ năm học trước. Ban đầu, em còn bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường mới nhưng dần thích nghi với nề nếp sinh hoạt tại đây.

Theo Bích, cuộc sống ở chùa có những quy định riêng về giờ ăn, giờ học, tụng kinh và lễ Phật. Dù khác với sinh hoạt ở gia đình, em đã quen dần và cảm thấy gắn bó với nơi này.

Mỗi tối, ở chùa Đại Giác, Đại đức Thích Thanh Đức hướng dẫn lễ nghi, nề nếp sinh hoạt và giáo dục đạo đức cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được nhà chùa cưu mang, chăm sóc

Phùng Mai Anh, học sinh lớp 7, quê ở phường Bắc Giang, cũng được gia đình gửi vào chùa với mong muốn có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn. Mai Anh cho biết, sự quan tâm của các thầy cùng tình cảm của bạn bè, thầy cô giúp em vơi nỗi nhớ nhà và có thêm động lực học tập.

Đại đức Thích Thanh Đức cho biết, nhà chùa cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể để chăm lo cho các em. Ngoài hỗ trợ học tập, học sinh còn được giáo dục về lòng biết ơn, ý thức tiết kiệm, tinh thần trách nhiệm và lối sống có ích.