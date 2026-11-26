XEM CLIP: Khám phá ngôi cổ tự ẩn mình giữa rừng cổ thụ ở Huế

Chùa Thánh Duyên tọa lạc trên núi Túy Vân (xã Vinh Lộc, TP Huế), gần cửa biển Tư Hiền, là một trong ba ngôi quốc tự nổi tiếng của triều Nguyễn.

Chùa có nguồn gốc từ nửa cuối thế kỷ XVII, thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Năm 1836, vua Minh Mạng cho xây dựng lại trên nền chùa cũ và hoàn thành vào tháng Giêng năm 1837.

Đường lên chùa nằm dưới những tán cây cổ thụ, với các bậc đá men theo sườn núi. Núi Túy Vân từng được vua Thiệu Trị xếp thứ 9 trong 20 thắng cảnh đất Thần kinh, với tên gọi “Vân Sơn thắng tích”.

Khuôn viên chùa có 113 cây cổ thụ, nhiều cây ước tính 200-300 năm tuổi, thuộc các loài như thông, xoài, mít, dầu lai, lim... Các cây được đánh số để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ.

Cổng tam quan chùa có kiến trúc hai tầng, tầng dưới gồm ba lối vào, phía trên cửa giữa khắc ba chữ Hán “Thánh Duyên tự”.

Năm 1996, chùa Thánh Duyên được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Chính điện được xây dựng theo lối nhà rường truyền thống Huế, gồm ba gian hai chái, mái lợp ngói liệt.

Mặt tiền có năm cửa vào, nổi bật với hệ thống cửa gỗ chạm khắc, những cột sơn đỏ và các chi tiết trang trí mang dấu ấn kiến trúc triều Nguyễn.

Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa Thánh Duyên vẫn lưu giữ những nét kiến trúc đặc trưng của triều Nguyễn.

Hành lang bên hông chính điện có hàng cột gỗ, mái hiên kéo dài và các ô cửa được chạm trổ công phu.

Bên trong chính điện, gian giữa thờ Tam Thế Phật, hai bên bố trí hệ thống tượng La Hán và Thập Điện Minh Vương.

Không gian thờ tự còn lưu giữ nhiều hoành phi, câu đối cùng các đồ thờ mang dấu ấn mỹ thuật triều Nguyễn.

Theo Thượng tọa Thích Minh Chính, Giám tự chùa Thánh Duyên, hiện chùa lưu giữ gần 70 pho tượng cổ quý hiếm, trong đó có nhiều pho tượng hơn 200 tuổi.

Ba pho tượng Tam Thế Phật được đặt trang trọng tại trung tâm chính điện, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Tượng khoác áo vàng, phía sau là những vòng hào quang lớn.

Hai bên chính điện còn bố trí hệ thống tượng Thập Điện Minh Vương với trang phục, tư thế và nét mặt khác nhau.

Nổi bật trong hệ thống tượng cổ tại chùa là bộ Thập bát La Hán bằng đồng, được bố trí thành hai dãy trong chính điện, mỗi bên 9 tượng.

Năm 2008, bộ tượng được xác lập kỷ lục Việt Nam ở hạng mục bộ tượng Thập bát La Hán bằng đồng xưa và lớn nhất.

Các pho tượng La Hán có tư thế ngồi, cử chỉ và biểu cảm khác nhau, thể hiện nghệ thuật tạo tác tượng Phật giáo dưới triều Nguyễn.

Mỗi pho tượng cao khoảng 55cm, ngang gối 40cm, đặt trên bệ cao khoảng 13cm.

Ngoài bộ tượng La Hán bằng đồng, chùa Thánh Duyên còn lưu giữ bộ 18 tượng La Hán bằng tre thếp vàng, mỗi pho cao khoảng 18cm, được chạm khắc tinh xảo.

Năm 2008, bộ tượng được xác lập kỷ lục Việt Nam ở hạng mục bộ tượng Thập bát La Hán bằng tre thếp vàng xưa nhất. Hiện 18 pho tượng được bảo quản trong hai tủ kính đặt tại chính điện.

Chùa Thánh Duyên còn tôn trí pho tượng cổ bằng đá, mang những nét đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc Chăm.

Về sau, pho tượng được bồi đắp thêm các chi tiết để trở thành tượng Phật Thích Ca hoàn chỉnh.

Chùa cũng lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử như chuông đồng, bia đá, hoành phi và câu đối. Trong đó, có những hiện vật mang dấu ấn từ thời vua Minh Mạng.

Trên đỉnh núi Túy Vân còn có tháp Điều Ngự được xây bằng gạch, có kiến trúc ba tầng, cao khoảng 13m. Từ vị trí ngọn tháp có thể nhìn ra đầm Cầu Hai và cảnh quan núi rừng xung quanh.

Trong khuôn viên chùa, dưới những tán cây cổ thụ vẫn còn dấu tích của một ngôi thảo am cổ. Công trình nằm khuất giữa cây rừng, mái và tường phủ rêu phong, nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng.

Trải qua thời gian và tác động của thiên tai, nhiều hạng mục tại chùa Thánh Duyên đã xuống cấp.

Theo Thượng tọa Thích Minh Chính, sau một trận bão năm 2023, nhiều viên ngói liệt trên mái chính điện bị rơi vỡ. Nhà chùa phải dùng bạt che tạm để bảo vệ công trình, hạn chế nước mưa thấm vào bên trong.

Do chùa Thánh Duyên là di tích cấp quốc gia, công tác trùng tu phải thực hiện theo quy định. Nhà chùa đang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử, kiến trúc của ngôi quốc tự.

Hà Nam