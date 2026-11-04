Ngọc Xuân và Lãnh Thanh xin lỗi vì khoảnh khắc kém sắc trên màn ảnh rộng

Mới đây, buổi họp báo công chiếu phim điện ảnh Bò Sữa Bay đã diễn ra với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Tiểu Vy, Ngọc Xuân, Lãnh Thanh,... cùng ê-kíp thực hiện. Bên cạnh những chia sẻ về hành trình thực hiện dự án, hai diễn viên Ngọc Xuân và Lãnh Thanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi thẳng thắn đề cập đến những khoảnh khắc kém sắc, lộ khuyết điểm làn da trên màn ảnh rộng.

Ngọc Xuân có chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về việc kém sắc trên màn ảnh rộng.

Cụ thể, khi được hỏi về việc làn da không được mịn màng, thậm chí lộ mụn khi xuất hiện trong phim, Ngọc Xuân không né tránh mà bày tỏ sự tiếc nuối. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân khá buồn vì chưa thể mang đến diện mạo tốt nhất trước khán giả.

Ngọc Xuân chia sẻ: "Còn về vấn đề da mặt thì tôi cảm thấy khá buồn vì mình không giữ được phong độ tốt nhất khi xuất hiện trên màn ảnh cũng như xuất hiện trước công chúng. Thời điểm đó, tôi bị dị ứng và ngay ngày quay đầu tiên, tôi cũng bị trúng thực và phải nhờ mẹ của đạo diễn truyền nước và truyền thuốc cho tôi 3 ngày quay đầu tiên".

Qua lời kể của Ngọc Xuân, có thể thấy nữ diễn viên đã trải qua không ít khó khăn về sức khỏe trong những ngày đầu tham gia dự án. Việc vừa đối diện tình trạng dị ứng, vừa phải duy trì lịch trình ghi hình phần nào ảnh hưởng đến diện mạo của cô khi lên phim.

Trong khi đó, Lãnh Thanh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa chăm sóc làn da kỹ lưỡng trong quá trình quay phim. Nam diễn viên giải thích: "Tôi cũng hơi lười dưỡng da, một phần khác thì thời tiết miền Bắc khiến da tôi bị khô, nẻ da nên khiến da của mình khi lên hình cũng không được tốt cho lắm".

Lãnh Thanh cũng gặp khó khăn với thời tiết trong quá trình thực hiện dự án.

Những chia sẻ của Ngọc Xuân và Lãnh Thanh nhanh chóng trở thành điểm nhấn thú vị tại buổi họp báo. Thay vì né tránh những khuyết điểm ngoại hình, cả hai lựa chọn đối diện và giải thích với khán giả bằng thái độ chân thành.

Thực tế, việc xuất hiện trên màn ảnh rộng khiến từng đường nét gương mặt, kể cả những khuyết điểm nhỏ nhất của diễn viên, đều có thể được nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, diện mạo không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hút của một vai diễn. Điều quan trọng hơn cả vẫn là khả năng hóa thân, truyền tải cảm xúc và tạo được sự đồng cảm nơi người xem.

Chính vì thế, bên cạnh câu chuyện ngoại hình, màn thể hiện của Ngọc Xuân và Lãnh Thanh trong Bò Sữa Bay vẫn là điều đáng để khán giả dành sự quan tâm khi bộ phim chính thức đến với công chúng.