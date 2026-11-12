Ngọc Xuân tiết lộ dùng bảng SWOT phân tích tâm lý nhân vật trong Bò Sữa Bay

Sinh năm 1999, Ngọc Xuân từng du học ngành Truyền thông tại Úc trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Ghi dấu ấn qua các dự án điện ảnh như Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn và Tử Chiến Trên Không, nữ diễn viên được đánh giá có lối diễn xuất tự nhiên, lăn xả và nỗ lực biến hóa qua nhiều dạng vai có số phận phức tạp.

Trở lại màn ảnh với dự án hài đen Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân mang đến tạo hình mới mẻ. Hóa thân thành nhà nghiên cứu trẻ Linh San, nữ diễn viên trực tiếp trải nghiệm các công việc đặc thù tại nông trường như dọn phân, vắt sữa bò, cũng như làm quen với việc lái xe tải, ca hát và các cảnh hành động trên không.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Ngọc Xuân đã bật mí về quá trình làm việc tại nông trường Mộc Châu, cũng như cách cô linh hoạt áp dụng tư duy phân tích của dân Truyền thông vào diễn xuất.

Điều gì ở kịch bản Bò Sữa Bay đã thuyết phục bạn nhận vai Linh San giữa một tuyến tình cảm khá lắt léo?

Ấn tượng đầu tiên khiến Xuân muốn nhận kịch bản này chính là lý tưởng, ước mơ của một cô gái trẻ, và sự gắn kết rất mạnh mẽ giữa Linh San với cô bò tên Bông. Đó là những yếu tố khiến mình thấy nhân vật này độc đáo.

Còn về những tranh giành, quyền lực hay công thức sữa, mình và các anh em diễn viên phải đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần để thực sự thẩm thấu và làm rõ các tuyến tâm lí. San là một cô gái có lý tưởng, mạnh mẽ và độc lập, điều đó rất giống Xuân ở ngoài đời.

Trở thành nhà nghiên cứu của nông trường bò sữa, việc làm quen với chuồng trại và vắt sữa thủ công đã diễn ra thế nào?

Nguyên cả ngày hôm đó, mình dành thời gian chỉ để làm quen với chú bò được ấn định ghi hình. Lần đầu vắt sữa bằng tay, mình sợ làm bò đau nên không dám vuốt mạnh. Anh quản lí hướng dẫn phải dùng ba ngón tay và bảo: "Đại đi, đại đi!". Trước khi vắt, mình phải vuốt ve để bò không bị sốc, đồng thời buộc chân bò lại vì mình là người lạ, bé bò rất dễ tung cú đá.

Công đoạn mình hào hứng nhất lại là dọn chuồng bò. Hồi xưa ở quê, ba mình có một mảnh vườn nhỏ nuôi heo, bò, dê nên mình từng tiếp xúc rồi. Cảm ơn ê-kíp đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ và ủng. Lúc đầu bước vào cũng hơi ngợp, không phân biệt được đâu là bùn, đâu là phân bò. Nhưng sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tụi mình được đun và uống luôn mẻ sữa tươi vừa vắt ra. Cảm giác đó rất tuyệt vời!

Tương tác giữa Linh San và Quân (Võ Điền Gia Huy) trên phim rất tự nhiên. Ngọc Xuân và Huy Ka đã "nuôi" tâm lý và bắt nhịp với nhau thế nào để tạo ra chemistry ăn ý đến vậy?

Thật ra, Xuân và anh Huy Ka (vai Quân) có cách làm việc rất cởi mở. Tụi mình đã biết nhau từ trước qua dự án Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, nên hai anh em dành nhiều thời gian trao đổi trong các buổi workshop để tìm ra hướng đi chung cho nhân vật.

Trong kịch bản có một chi tiết là Quân nhắc đến chuyện đưa San lên Hà Nội sống và San bị sững lại. Cái sững sờ đó của mình không phải là do dự vì cảm động, mà là sự hốt hoảng kiểu: "Tôi đang sinh sống và làm việc vui vẻ tại nông trường Mộc Châu, anh đưa tôi lên Hà Nội làm chi ta?". Đó là một phản ứng rất tự nhiên của San.

Việc từng theo học ngành Truyền thông đã giúp ích thế nào cho Ngọc Xuân khi bóc tách tâm lí nhân vật?

Có chứ! Những bài tập phân tích Insight (sự thật ngầm hiểu) hay làm bảng ma trận SWOT ngày xưa đi học đã giúp Xuân có tư duy phân tích kỹ lưỡng hơn. Thậm chí khi đi casting, Xuân cũng xài tới cái bảng SWOT đó. Mình vừa phân tích điểm mạnh - điểm yếu của nhân vật, vừa phân tích chính bản thân mình và cả những ứng viên đang cùng casting xung quanh để xem bản thân cần phải làm gì cho nổi bật.

Tư duy rành mạch của dân Truyền thông giúp Xuân xây dựng back-story (câu chuyện nền) cho nhân vật có chiều sâu, chặt chẽ và lý trí hơn trong việc sắp xếp biểu đồ tâm lí trước khi để cảm xúc dẫn dắt lúc bấm máy.

Ngọc Xuân "manifest" 3 dạng vai muốn thể hiện trong tương lai.

Sau mỗi dự án phim, Ngọc Xuân có gặp khó khăn trong việc "thoát vai" không?

Xuân không định nghĩa "thoát vai" là phải rũ bỏ hoàn toàn nhân vật. Nếu nhân vật có những thói quen hay, Xuân sẽ giữ lại luôn cho bản thân mình. Ví dụ ngày xưa đóng vai Miền, Miền thích đọc sách, thế là thói quen đọc sách đó ở lại với Xuân đến tận bây giờ. Còn Linh San thì đam mê ca hát và nhảy múa, nên đóng xong phim, Xuân cũng đi học thanh nhạc và học nhảy luôn. Mình giữ lại những điều tích cực từ nhân vật để làm mới chính mình.

Nhận giải Diễn viên trẻ triển vọng tại HANIFF 2024 từ khá sớm, đây là "tấm kim bài" giúp Ngọc Xuân bớt đi sự tự ti hay là áp lực?

Gọi là "tấm kim bài" thì Xuân không dám nhận, vì mình không tự tạo áp lực cho bản thân bằng giải thưởng. Nhưng nó chắc chắn là một sự khích lệ vô cùng lớn đối với tinh thần của Xuân. Bước vào nghề với rất nhiều sự hoài nghi về bản thân, giải thưởng đầu tiên giống như một lời công nhận, giúp Xuân xóa mờ dần sự tự ti và tin tưởng hơn vào con đường mình đang đi.