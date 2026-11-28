Có những diễn viên phải ép cân trước khi bước vào phim trường. Nhưng Ngọc Xuân lại có một hành trình khác hẳn: đóng phim xong mới tăng cân, rồi đến lúc tác phẩm chuẩn bị ra rạp lại xuất hiện với vóc dáng thon gọn hơn.

Mới đây, nữ chính Bò Sữa Bay đăng tải hai hình ảnh so sánh vóc dáng ở mốc 60 kg và 51 kg. Chênh lệch 9 kg khiến diện mạo của cô có sự thay đổi rõ rệt. Thế nhưng, điều thú vị hơn cả hai bức ảnh lại nằm ở thời điểm Ngọc Xuân bắt đầu tăng cân.

Đóng máy mới tăng cân, Ngọc Xuân có lý do riêng

Bò Sữa Bay hoàn thành ghi hình vào đầu năm 2026. Thay vì lập tức bước vào chế độ giữ dáng nghiêm ngặt, Ngọc Xuân tự thưởng cho mình khoảng thời gian ăn uống thoải mái sau khi kết thúc một dự án mà cô đặc biệt yêu thích.

Đến tháng 4, nữ diễn viên công khai cân nặng chạm mốc 60 kg. Đây cũng là thời điểm cô quyết định bắt đầu hành trình điều chỉnh vóc dáng.

Ngọc Xuân chia sẻ hình ảnh ở hai mốc cân nặng 60 kg và 51 kg. Ảnh:FBNV

Không lựa chọn phương pháp ép cân khắc nghiệt, Ngọc Xuân tìm đến sự hỗ trợ của huấn luyện viên cá nhân, kết hợp tập luyện, chạy bộ, trekking và thay đổi thực đơn. Trong một chia sẻ trước đó, cô cho biết mình đã giảm được 7 kg và không muốn biến chuyện ăn uống thành áp lực tiêu cực.

Đến tháng 11, con số tiếp tục thay đổi. Ngọc Xuân hào hứng khoe thành quả từ 60 kg xuống còn 51 kg, tương đương giảm 9 kg so với thời điểm cô công khai cân nặng hồi tháng 4.

Khi ngoại hình thay đổi sau vai diễn

Điều khiến câu chuyện của Ngọc Xuân đáng chú ý không đơn thuần là số cân đã giảm, mà nằm ở trình tự thay đổi ngoại hình.

Ngọc Xuân đảm nhận vai San trong phim điện ảnh Bò Sữa Bay. Ảnh: ĐPCC

Với Bò Sữa Bay, nữ diễn viên đảm nhận vai San, một cô gái thông minh, mạnh mẽ, có tạo hình tóc ngắn khác biệt so với hình ảnh dịu dàng từng gắn liền với cô trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Trên phim trường, Ngọc Xuân phải học giọng Bắc, tập hát và trải qua những thử thách về thể chất để hoàn thành vai diễn. Thế nhưng, câu chuyện tăng rồi giảm cân lại diễn ra sau khi bộ phim đã đóng máy, không phải một yêu cầu biến đổi hình thể dành cho nhân vật San.

Đáng nói, khi Bò Sữa Bay chính thức ra rạp vào ngày 6/11, Ngọc Xuân cũng đã bước sang một diện mạo khác so với thời điểm tự thưởng cho mình những ngày ăn uống thoải mái sau đóng máy.

Từ 60 kg xuống 51 kg, hành trình của Ngọc Xuân không phải câu chuyện hy sinh cân nặng để nhận vai diễn. Đó là một sự thay đổi ngoài đời thực, diễn ra trong khoảng thời gian khán giả chờ đợi bộ phim đến rạp. Và đôi khi, chính những diễn biến tưởng chừng chẳng liên quan đến kịch bản lại trở thành câu chuyện thú vị phía sau một vai diễn.