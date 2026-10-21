Ngọc Xuân chủ động xin cắt tóc khi hóa thân nhà khoa học trong phim 'Bò sữa bay'

Trong tập hậu trường mới nhất của phim điện ảnh "Bò sữa bay", Ngọc Xuân chia sẻ, nhân vật Linh San do cô đảm nhận có tính cách rất thú vị.

Ngọc Xuân và dàn diễn viên Nam trong phim.

Theo nữ diễn viên, Linh San có thể trong sáng nhưng không ngây thơ, có thể điềm đạm nhưng không hiền. Bên ngoài, San cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cũng có cuộc chiến nội tâm cần vượt qua.

Khi tiếp cận với kịch bản, cô đã đề xuất tạo hình tóc ngắn cho nhân vật San. Ngọc Xuân cho rằng nhân vật từng tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây, lại làm công việc nghiên cứu, cần cá tính và hiện đại hơn các cô gái trẻ trong bối cảnh thập niên 1990 ở vùng cao nguyên.

Phải mất khá nhiều thời gian, qua nhiều lần thử các bộ tóc giả, Ngọc Xuân mới nhận được cái gật đầu đồng ý của đạo diễn cho mái tóc ngắn của mình.

"Với tôi, đây không phải sự hy sinh vì vai diễn. Tôi chỉ thấy thích thú khi mình có thể mang đến những điều mới mẻ cho khán giả", cô tâm sự.

Một số hình ảnh trong phim.

Linh San trong phim có tuyến tình cảm với hai nhân vật Trâu (Nguyễn Hùng đóng) và Quân (Võ Điền Gia Huy đóng). Nữ diễn viên đều có những tương tác ngọt ngào với cả hai bạn diễn.

Cô nhận xét, Võ Điền Gia Huy là người kết nối dàn diễn viên với nhau, thường rủ nhóm bạn cùng đi chơi, "đầu trò" trong các buổi tụ họp, mang đến không khí vui vẻ trên trường quay.

"Với bạn diễn nào, anh Huy cũng tìm được cách phối hợp ăn ý. Anh quan tâm tất cả bạn diễn và chăm chút vai diễn của chính mình", Ngọc Xuân giãi bày.

Còn với Nguyễn Hùng, cô kể: "Thời gian đầu trên phim trường, Hùng dường như trốn trong thế giới riêng của mình. Một phần có thể vì Hùng bận vừa tập trung cho vai diễn vừa viết nhạc cho phim. Nhưng về sau, khi có nhiều cảnh diễn chung, chúng tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn, lắng nghe những định hướng nghề nghiệp của nhau, cả hai hỗ trợ nhau nhiều hơn".

Một trong những cảnh phim cho Ngọc Xuân nhiều sự thăng hoa nhất ở "Bò sữa bay" là khi San về nhà Trâu sau buổi liên hoan, khi tỉnh cơn say được Trâu chơi đàn và hát tặng bài tình ca "Viên đá nhỏ".

Nữ diễn viên cho biết: "Nguyễn Hùng cho tôi năng lượng chân thật, tươi sáng để dễ dàng truyền tải cảm xúc của San. Tôi như được sống trong khoảnh khắc đó".

"Bò sữa bay" là tác phẩm thuộc thể loại tình cảm - hài - hành động lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 90, kể về phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn của một nhóm công nhân nhà máy sữa sau thời kỳ Đổi mới. Phim được phát triển từ phim ngắn "Tàn sữa" - tác phẩm từng lọt vào top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024, cũng như mang về hai giải thưởng: Dự án xuất sắc nhất tại chợ dự án LHP châu Á Đà Nẵng 2025, giải thưởng Kantana Award - Picture dành cho các Dự án phim châu Á triển vọng tại Liên hoan phim Busan 2025. Phim được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt, dự kiến ra rạp từ ngày 6/11. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ triển vọng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy và Lãnh Thanh...