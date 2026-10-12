Ngọc Trinh tuyên bố về chuyện độc thân ở tuổi 37

Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ dòng trạng thái về chuyện tình cảm trên trang cá nhân: "Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp. Nếu không gặp thì độc thân". Phát ngôn của nữ người mẫu ở tuổi 37 nhận được sự quan tâm của khán giả, trong bối cảnh đời tư của cô từng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận.

Ở loạt hình ảnh được đăng tải, Ngọc Trinh diện váy đen ngắn, kết hợp áo khoác da màu nâu dáng rộng. Cô để tóc đen dài, trang điểm đậm với điểm nhấn ở đôi mắt và son môi bóng. Bộ trang phục mang phong cách cá tính, tiếp tục thể hiện hình ảnh gợi cảm quen thuộc của nữ người mẫu.

Ngọc Trinh vừa chia sẻ dòng trạng thái về chuyện tình cảm trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh vốn là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Cô bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó gắn liền với danh xưng "Nữ hoàng nội y" nhờ vóc dáng quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo. Qua nhiều năm hoạt động, người đẹp mở rộng công việc sang lĩnh vực kinh doanh, đồng thời thử sức với diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Năm 2013, Ngọc Trinh lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong phim Hoàng tử và Lọ Lem. Năm 2016, Ngọc Trinh đảm nhận vai chính trong Vòng eo 56 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời nữ người mẫu, tái hiện hành trình từ tuổi thơ đến khi bước chân vào giới giải trí. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các phim Vu quy đại náo (2019), Em là của em (2021) và Duyên ma (2022).

Năm 2023, Ngọc Trinh đảm nhận vai Tư Nhị trong Chị chị em em 2, đóng cùng Minh Hằng. Bộ phim khai thác câu chuyện về hai mỹ nhân Ba Trà và Tư Nhị tại Sài Gòn xưa, xoay quanh cuộc cạnh tranh về danh tiếng và vị thế. Một năm sau, cô góp mặt trong Chị dâu với vai Út Như, bên cạnh các diễn viên Việt Hương, Hồng Đào và Lê Khánh. Đến năm 2026, nữ người mẫu tiếp tục thử sức với thể loại kinh dị - tâm linh qua phim Thẩm mỹ viện âm phủ, trong vai bác sĩ Thanh.

Ngọc Trinh vốn là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh luôn là tâm điểm bàn tán của dư luận với những mối tình ồn ào bên các đại gia, doanh nhân lớn tuổi trong quá khứ. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố và trải nghiệm trong cuộc sống, quan điểm về tình yêu của cô đã có sự thay đổi rõ rệt sang hướng trưởng thành và độc lập hơn. Hiện tại, người đẹp chọn cuộc sống kín tiếng, tự chủ, không còn quá đặt nặng áp lực chuyện chồng con mà thay vào đó là dành thời gian tận hưởng niềm vui bên gia đình và người thân.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh tập trung phần lớn thời gian và tâm huyết vào mảng thời trang, làm mẫu ảnh và phát triển hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội. Dòng trạng thái mới nhất tiếp tục cho thấy Ngọc Trinh có cái nhìn khá thoải mái về chuyện tình cảm ở tuổi 37.