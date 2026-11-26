Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô tỏ thái độ khó chịu, lớn tiếng với trợ lý thân thiết Thuý Kiều. Đáng chú ý, nữ người mẫu còn thẳng thừng tuyên bố: “Trời ơi sao vậy, tôi không muốn nhìn mặt 2 đứa nữa”, khiến nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa cả hai.

Ngọc Trinh được cho là tỏ thái độ khó chịu với Thuý Kiều.

Cụ thể, ngay từ những giây đầu đoạn clip, Ngọc Trinh xuất hiện trong lúc đang làm việc nhưng bất ngờ thể hiện thái độ bực bội với Thuý Kiều cùng một người trợ lý khác. Nữ người mẫu liên tục lớn tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Sau đó, cô tỏ vẻ tức giận rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực làm việc, không quên để lại câu nói khiến hai trợ lý rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Tưởng chừng mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Trinh và Thuý Kiều đang gặp trục trặc, thế nhưng sự thật phía sau lại khiến nhiều người bật cười. Hóa ra, đây chỉ là màn bắt trend hài hước trên mạng xã hội. Theo đó, sau khi nghe Ngọc Trinh tuyên bố không muốn nhìn mặt, Thuý Kiều cùng người trợ lý còn lại đã nghĩ ra cách vừa che mặt vừa tiếp tục làm việc để chiều theo lời của nữ người mẫu. Tình huống được dàn dựng mang màu sắc giải trí, không có chuyện tình chị em rạn nứt như nhiều người có thể lầm tưởng.

Ngọc Trinh và Thuý Kiều thân thiết như người nhà.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước màn tương tác có phần lầy lội của bộ ba. Không ít người cho rằng chỉ có những người thực sự thân thiết mới có thể thoải mái trêu chọc nhau như vậy. Một số ý kiến còn hài hước nhận xét Thuý Kiều quá hiểu tính cách của “chị chủ”, đến mức có thể phối hợp ăn ý trong những tình huống bất ngờ.

Thực tế, Ngọc Trinh và Thuý Kiều vốn là một trong những cặp nghệ sĩ - trợ lý nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cả hai đã đồng hành bên nhau nhiều năm, không chỉ trong công việc mà còn ở cuộc sống thường ngày. Thuý Kiều thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ người mẫu, chăm sóc từ những sinh hoạt nhỏ nhất đến hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, livestream bán hàng.

Ngọc Trinh và Thuý Kiều có mối quan hệ thân thiết, gắn bó nhiều năm.

Trước đó, Ngọc Trinh từng dành nhiều lời khen cho trợ lý, tiết lộ lý do không muốn để Thuý Kiều nghỉ việc bởi sự chăm chỉ, trung thành và chu đáo của cô. Chính sự gắn bó kéo dài nhiều năm khiến mối quan hệ giữa cả hai được khán giả nhận xét thân thiết chẳng khác nào chị em trong gia đình.

Vì vậy, màn bắt trend lần này không chỉ mang đến tiếng cười mà còn tiếp tục cho thấy sự thoải mái, gần gũi giữa Ngọc Trinh và trợ lý thân thiết.