Ở tuổi 37, Ngọc Trinh đang có cuộc sống gắn bó với bé He - cô con gái nuôi mà nữ người mẫu nhận chăm sóc từ đầu năm 2023. Mới đây, loạt hình ảnh thời trang của hai cô cháu tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bé He được khen sở hữu gương mặt đáng yêu, tự tin và có thần thái khi đứng trước ống kính.

Thực tế, bé He không phải con ruột của Ngọc Trinh mà là con gái của anh trai cô. Đầu năm 2023, người đẹp quyết định nhận cháu làm con nuôi, đưa bé về sống cùng mình để san sẻ gánh nặng chăm sóc với anh trai - người một mình nuôi 5 người con sau khi hôn nhân đổ vỡ. Ngoài bé He, Ngọc Trinh còn có hơn 10 người cháu là con của các anh chị em ruột.

Bé He được khen tự tin, thần thái mỗi khi xuất hiện cùng Ngọc Trinh.

Từ khi sống cùng nữ người mẫu, bé He thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường, chuyến du lịch và bộ ảnh thời trang. Cô bé còn được tạo điều kiện học catwalk, thử sức với các hoạt động biểu diễn. Không ít khán giả nhận xét bé He có nhiều nét giống Ngọc Trinh, đặc biệt là đôi môi và đường nét gương mặt. Nữ người mẫu cũng từng chia sẻ việc nuôi dạy một đứa trẻ đòi hỏi sự quan tâm, đồng hành chứ không đơn thuần là đáp ứng điều kiện vật chất.

Việc chăm sóc bé He được xem là một trong những trải nghiệm khiến Ngọc Trinh thay đổi suy nghĩ về chuyện làm mẹ. Người đẹp từng tiết lộ đã trữ đông 6 trứng để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con trong tương lai. Cô cho biết ban đầu chưa nghĩ đến việc này vì còn bận rộn với công việc, nhưng sau khi nhận nuôi bé He, tình yêu dành cho trẻ nhỏ và mong muốn có con ngày càng rõ rệt.

Trong cuộc trò chuyện vào tháng 5/2026, Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ về dự định sinh con ở tuổi 37. Cô cho biết hiện không còn đặt ra thời hạn cụ thể cho chuyện kết hôn hay làm mẹ. Nếu chưa gặp được người phù hợp, nữ người mẫu cũng cởi mở với khả năng thực hiện IVF và chủ động làm mẹ. Trước đó, cô từng bày tỏ mong muốn có một gia đình với hai con, một trai và một gái.

Ngọc Trinh.

Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh cũng nhận được sự quan tâm. Thời gian qua, cô vướng tin đồn có mối quan hệ đặc biệt với diễn viên Kiều Minh Tuấn và Quốc Trường, song cả hai thông tin đều chưa được người trong cuộc xác nhận. Về phía mình, Ngọc Trinh cho biết đang tìm hiểu một vài người nhưng không tạo áp lực phải sớm kết hôn. Nữ người mẫu từng trải qua những biến cố trong cuộc sống nên hiện ưu tiên sự bình yên và cảm giác thoải mái khi ở bên một người phù hợp.

Bên cạnh cuộc sống riêng, Ngọc Trinh còn có hành trình hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu mốc đáng chú ý. Xuất phát điểm là người mẫu, cô thử sức với điện ảnh qua Vòng Eo 56 (khoảng 15 tỷ đồng) năm 2016 - bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình. Sau đó, cô góp mặt trong Vu Quy Đại Náo (khoảng 30 tỷ đồng), Duyên Ma (gần 7 tỷ đồng) và đảm nhận vai Tư Nhị trong Chị Chị Em Em 2 (hơn 121 tỷ đồng).

Năm 2024, Ngọc Trinh tiếp tục xuất hiện trong Chị Dâu với vai Út Như. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 113 tỷ đồng, nối tiếp thành công thương mại của bộ phim trước đó. Đến năm 2026, cô trở lại màn ảnh với vai chính Thanh trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ thu về khoảng 12,6 tỷ đồng tại phòng vé.

Từ người mẫu đến diễn viên, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động trong showbiz và kinh doanh. Ở tuổi 37, hình ảnh cô đồng hành, chăm sóc bé He cũng mở ra một khía cạnh khác trong cuộc sống của nữ người đẹp. Dù chưa kết hôn và chưa có con ruột, Ngọc Trinh cho biết cô không còn đặt nặng những cột mốc mà muốn để chuyện tình cảm, gia đình đến vào thời điểm phù hợp.