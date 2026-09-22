Ngọc Trinh được Quốc Trường tặng món quà đặc biệt

Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh món quà được Quốc Trường tặng. Đáng chú ý, nam diễn viên để lại bình luận: “Quà anh thật đặc biệt! Vũ trụ này chỉ có anh mới dám tặng em”. Cách tương tác thoải mái, thân mật của cả hai nhanh chóng khiến khán giả tiếp tục bàn luận về mối quan hệ giữa họ.

Không chỉ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, Quốc Trường và Ngọc Trinh còn có thời gian dài đồng hành trong công việc. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong nhiều buổi livestream, nội dung quảng bá và hoạt động kinh doanh. Việc liên tục có mặt bên nhau khiến hình ảnh của hai người dần trở nên quen thuộc với khán giả, đồng thời tạo cảm giác họ có sự ăn ý nhất định khi làm việc chung.

Quốc Trường và Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc. Ảnh: FBNV

Sự chú ý dành cho Quốc Trường và Ngọc Trinh không phải câu chuyện mới. Từ đầu năm 2026, cả hai liên tục xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng, video quảng bá và những khoảnh khắc đời thường. Sự ăn ý trước ống kính khiến hai người nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền”, thậm chí từng xuất hiện tin đồn hẹn hò và chuẩn bị kết hôn.

Đỉnh điểm là loạt hình ảnh Quốc Trường và Ngọc Trinh diện trang phục cưới, xuất hiện trong không gian được trang trí như lễ gia tiên. Hình ảnh nhanh chóng gây chú ý bởi cả hai tạo dáng thân mật, khiến nhiều người tưởng rằng đây là những khoảnh khắc từ một lễ cưới thật. Tuy nhiên, Quốc Trường lập tức lên tiếng: “Là giả đó, đừng đi đồn”. Sau đó, thông tin từ người trong cuộc cho thấy hình ảnh cô dâu, chú rể nằm trong hoạt động công việc và nội dung quảng bá của cả hai.

Thực tế, Quốc Trường từng nói thẳng rằng anh và Ngọc Trinh hợp tác làm ăn. Sau quá trình gặp gỡ và làm việc trực tiếp, nam diễn viên cho biết có cái nhìn tích cực hơn về người đẹp. Anh nhận thấy cả hai có những điểm tương đồng trong tính cách và khá ăn ý khi phối hợp công việc. Sự thân thiết vì thế được hình thành không chỉ qua những lần xuất hiện trước công chúng mà còn từ quá trình đồng hành trong công việc.

Cả hai nhiều lần khiến khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết. Ảnh: FBNV

Về phía Ngọc Trinh, đến tháng 7/2026, cô cũng xác nhận mối quan hệ giữa hai người vẫn là anh em, bạn bè và đối tác làm việc. Phát ngôn này cho thấy dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có nhiều khoảnh khắc khiến khán giả chú ý, cả hai chưa xác nhận một mối quan hệ tình cảm.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Quốc Trường và Ngọc Trinh đều có hoạt động riêng nhưng chưa từng trở thành bạn diễn trong một bộ phim điện ảnh chung. Quốc Trường được biết đến rộng rãi qua Về nhà đi con, sau đó mở rộng hoạt động sang điện ảnh với nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau. Trong khi đó, Ngọc Trinh xây dựng hình ảnh từ nghề người mẫu rồi chuyển sang diễn xuất, từng gây chú ý với Vòng eo 56, Vu quy đại náo và Chị chị em em 2.

Điểm khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục được quan tâm nằm ở sự tự nhiên khi tương tác. Từ những lần cùng làm việc đến những món quà, bình luận và khoảnh khắc đời thường, Quốc Trường và Ngọc Trinh vẫn duy trì cách xuất hiện đủ thân thiết để thu hút sự chú ý nhưng chưa có dấu hiệu xác nhận chuyện tình cảm. Vì vậy, bình luận mới của Quốc Trường tiếp tục trở thành một chi tiết được khán giả quan tâm, trong khi mối quan hệ mà cả hai công khai vẫn là bạn bè và đối tác.