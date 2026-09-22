Ngọc Trinh đã đúng với quyết định đi tìm hạnh phúc ở tuổi U40

Ngọc Trinh bước vào điện ảnh với vị thế của một người mẫu, không được đào tạo diễn xuất bài bản. Từ Vòng Eo 56 năm 2016, cô lần lượt thử sức với Vu Quy Đại Náo, Duyên Ma, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Đến nay, gia tài điện ảnh của Ngọc Trinh vẫn không quá dày, nhưng tổng doanh thu các tác phẩm cô góp mặt đã tiến gần 300 tỷ đồng. Riêng Chị Chị Em Em 2 đạt hơn 121 tỷ đồng, còn Chị Dâu cán mốc hơn 113 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Nhìn lại hành trình ấy, Ngọc Trinh cho thấy mình không phải kiểu diễn viên chỉ có thể đóng một dạng vai. Từ việc hóa thân vào chính mình trong Vòng Eo 56, cô chuyển sang màu sắc hài hước của Vu Quy Đại Náo, thử sức với nhân vật Tư Nhị nhiều tham vọng trong Chị Chị Em Em 2 rồi đến Út Như trong Chị Dâu. Năm 2026, cô tiếp tục thử nghiệm với thể loại kinh dị qua Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Mỗi dự án lại mở ra một hình ảnh khác, cho thấy khả năng biến hóa vẫn là điều Ngọc Trinh có thể tiếp tục khai thác.

Từ người mẫu đến diễn viên, Ngọc Trinh liên tục thử sức với nhiều dạng vai. Ảnh: FBNV

Ngay từ vai diễn đầu tiên, Ngọc Trinh đã có một dấu mốc đặc biệt khi Vòng Eo 56 giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Tuần lễ phim Việt tại Úc năm 2016. Năm 2021, cô tiếp tục được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc ở hạng mục phim chiếu mạng của Ngôi Sao Xanh với vai Băng Di trong Chị mẹ học yêu. Đây là những ghi nhận cho thấy hành trình từ người mẫu sang diễn viên của cô không chỉ dừng ở sức hút tên tuổi.

Tuy nhiên, Ngọc Trinh chưa bao giờ lựa chọn điện ảnh như một cuộc đua về số lượng. Công việc kinh doanh vẫn chiếm phần lớn sự quan tâm của cô, trong khi đóng phim giống một lựa chọn xuất phát từ sự yêu thích. Vì thế, việc nữ diễn viên xuất hiện thưa hơn trên màn ảnh cũng là điều dễ hiểu. Với vị thế riêng trong làng giải trí, mức cát-xê được cho là một trong những yếu tố khiến cô khó nhận những vai phụ hoặc dự án không thực sự phù hợp.

Chị Dâu trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Ngọc Trinh.

Chính vì vậy, Chị Dâu trở thành màn trở lại đáng chú ý. Trong phim của Khương Ngọc, Ngọc Trinh vào vai Út Như, cô em chồng sống giữa những mâu thuẫn gia đình, áp lực hôn nhân và những tổn thương khó nói thành lời. Nhân vật yêu cầu cô tiết chế hình ảnh gợi cảm vốn quen thuộc, tập trung nhiều hơn vào biểu cảm và tâm lý. Đứng cạnh Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh và Đinh Y Nhung, Ngọc Trinh từng thừa nhận áp lực khi phải làm việc với những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Thành công của Chị Dâu vì thế có ý nghĩa riêng với Ngọc Trinh. Bộ phim không chỉ vượt mốc 100 tỷ đồng mà còn đưa cô trở lại màn ảnh bằng một vai diễn khác biệt, trong tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên thực lực.

Ở tuổi U40, Ngọc Trinh dường như không còn cần chứng minh bản thân bằng việc xuất hiện liên tục. Cô có thể dành thời gian cho kinh doanh, lựa chọn những dự án khiến mình hứng thú và chỉ trở lại khi tìm được vai diễn phù hợp. Chị Dâu cho thấy cách lựa chọn ấy vẫn có thể tạo ra hiệu ứng mạnh. Với Ngọc Trinh, hạnh phúc lúc này có lẽ nằm ở việc được tự quyết định mình muốn làm gì, thay vì phải chạy theo một khuôn mẫu sự nghiệp nhất định.