Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, kèm những dòng chia sẻ về tình yêu và cách đối xử với bản thân. Không đề cập trực tiếp đến một người đàn ông cụ thể, nữ diễn viên lại đưa ra quan điểm đáng chú ý về điều cô mong muốn trong một mối quan hệ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh viết rằng cô hướng đến một tình yêu giúp cả hai trở nên tốt hơn, nhưng vẫn luôn tự nguyện lựa chọn nhau giữa cuộc sống nhiều thay đổi. Chia sẻ ngắn gọn này phần nào cho thấy cách người đẹp nhìn nhận chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại, khi sự đồng hành và mong muốn gắn bó được đặt lên hàng đầu.

Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về tình yêu, mong muốn tìm được người có thể cùng mình trưởng thành và gắn bó lâu dài.

Ở một bài đăng khác, Ngọc Trinh tiếp tục bày tỏ suy nghĩ về việc yêu thương chính mình. Nữ diễn viên nhắn nhủ bản thân cần được thấu hiểu, chăm sóc và đối xử dịu dàng, trước khi lựa chọn sống cuộc đời mình mong muốn.

Những dòng trạng thái xuất hiện cùng loạt ảnh Ngọc Trinh diện trang phục trắng, khoe vóc dáng và hình ảnh mới với mái tóc ngắn. Thay vì những phát ngôn gây tranh luận, người đẹp lựa chọn chia sẻ quan điểm cá nhân một cách nhẹ nhàng, tập trung vào sự cân bằng trong cuộc sống và tình cảm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Ngọc Trinh công khai nói về những thay đổi trong suy nghĩ liên quan đến hôn nhân. Hồi tháng 7/2026, nữ diễn viên từng đăng tải bộ ảnh váy cưới cùng lời tâm sự rằng bản thân có thể sẽ được mặc chiếc váy ấy trong ngày trọng đại, nhưng cũng không loại trừ khả năng điều đó sẽ không xảy ra.

Từng gây chú ý với bộ ảnh váy cưới, Ngọc Trinh cho thấy cô không còn xem hôn nhân là cột mốc bắt buộc trong cuộc sống.

Với Ngọc Trinh, một đám cưới trong tương lai không đơn thuần là dịp khoác lên trang phục đẹp. Cô mong đó sẽ là thời điểm có thể nhìn lại những trải nghiệm đã qua và cảm thấy hài lòng với hành trình của mình. Cách chia sẻ này cho thấy người đẹp không còn xem việc kết hôn là cột mốc bắt buộc phải đạt được ở một độ tuổi nhất định.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Ngọc Trinh thừa nhận từng đặt ra những kế hoạch cụ thể cho chuyện lập gia đình và sinh con. Tuy nhiên, khi mọi thứ không diễn ra như dự tính, cô nhận ra những kỳ vọng ấy có thể vô tình trở thành áp lực.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh lựa chọn để chuyện tình cảm diễn ra tự nhiên, thay vì vội vàng kết hôn vì áp lực tuổi tác.

Bước sang tuổi 37, Ngọc Trinh lựa chọn để chuyện tình cảm phát triển tự nhiên hơn. Nữ diễn viên không muốn vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì tuổi tác hoặc những mong đợi từ bên ngoài.

Quan điểm chọn bạn đời của Ngọc Trinh cũng thay đổi đáng kể. Nếu trước đây người đẹp từng đề cao khả năng tài chính của đối phương, hiện tại cô mong muốn một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, không gia trưởng và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh không còn đặt điều kiện người yêu phải kiếm nhiều tiền hơn mình. Điều nữ diễn viên quan tâm là cả hai có thể cùng làm việc, cùng phát triển và dành thời gian cho nhau sau những ngày bận rộn.

Ngọc Trinh tiết lộ quan điểm chọn bạn đời đã thay đổi, đề cao sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành hơn điều kiện tài chính.

Những chia sẻ mới càng nhận được sự chú ý khi thời gian qua Ngọc Trinh liên tục được khán giả nhắc tên bên cạnh diễn viên Quốc Trường. Cả hai từng xuất hiện trong những bộ ảnh có phong cách cô dâu, chú rể, khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, các hình ảnh này thực chất phục vụ hoạt động quảng bá livestream bán hàng. Ngọc Trinh và Quốc Trường chưa xác nhận chuyện hẹn hò, vì vậy những tương tác thân thiết giữa hai người không đủ cơ sở để khẳng định họ đang có mối quan hệ tình cảm.

Ngoài chuyện đời tư, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Sau những lần xuất hiện trong Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị chị em em 2 và Chị dâu, cô tiếp tục thử sức với dòng phim kinh dị qua Thẩm mỹ viện âm phủ, ra mắt trong năm 2026.

Ngọc Trinh tiếp tục làm mới hình ảnh diễn xuất khi đảm nhận vai bác sĩ Thanh trong phim kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ.

Ở dự án này, Ngọc Trinh đảm nhận vai bác sĩ Thanh, một nhân vật đòi hỏi sự thay đổi về ngoại hình và tâm lý. Nữ diễn viên từng thừa nhận cần sự hướng dẫn sát sao của đạo diễn để hoàn thiện cách thể hiện nhân vật, đồng thời sẵn sàng làm mới hình ảnh thay vì chỉ xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ quen thuộc.

Song song công việc diễn xuất và kinh doanh, Ngọc Trinh còn dành thời gian chăm sóc bé He, cháu gái được cô nhận làm con nuôi. Trải nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ cũng góp phần khiến người đẹp suy nghĩ nghiêm túc hơn về trách nhiệm gia đình và kế hoạch làm mẹ trong tương lai.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngọc Trinh còn dành nhiều thời gian chăm sóc bé He.

Từ những chia sẻ mới nhất, có thể thấy Ngọc Trinh chưa đưa ra thông báo về một mối quan hệ tình cảm cụ thể hay kế hoạch kết hôn. Thay vào đó, nữ diễn viên đang thể hiện rõ điều mình tìm kiếm ở tình yêu, đó là sự tự nguyện, đồng hành và khả năng giúp cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn.